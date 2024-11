Felismerhetetlen lett Sydney van den Bosch - kép

Megdöbbentő videót mutatott magáról Sydney van den Bosch, aki régóta először mutatja meg, hogyan néz ki valójában smink és frizura nélkül. Voltak, akik hirtelen azt sem tudták, hogy ő van a felvételen, de többen is örömmel fogadták, hogy végre természetes valójában is látható, sőt, volt, aki szerint sokkal szebb így a Szerencselány. A modell egy élő videóban köszöntötte követőit, melyben a szépségápolásról volt szó, és elnézést is kért, hogy ilyen későn jelentkezett, valószínűleg ezért sem volt ideje sminkelni, mert nagyon elfoglalt volt.

Én hiretelen azt hittem, valaki más videojat osztotta meg, fel se lehet ismerni

- írta egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagja a bejegyzésében, de sokan megvédték a Szerencsekerék háziasszonyát.

Szerintem sem hasonlít arra a képre, amit magárol szokott mutatni, de ez a lájtosabb smink, egyszerű haj amúgy ezerszer jobban áll neki, mint az a hatalmasra szárított, tupírozott és vakolatban felkent. Számomra így sokkal szebb.

- reagált valaki a felvétel láttán, és bár egyetértett a felvetéssel, mégis hozzátette, hogy szerinte Sydney van den Bosch smink nélkül is szép.

Nem túl előnyösek a fények és mondta, hogy előtte szaunázott. Szerintem inkább pozitívum, hogy így is vállalja az arcát.

Ő pont az a kategória aki tényleg szép, ne bántsunk már mindenkit mert vannak előnytelen pillanatai. Mindenkinek vannak. A személyiségével nekem is vannak problémáim, de valljuk be, nagyon szép nő" - szólt hozzá valaki más, aki szintén a modell védelmére kelt.

Fotó: Sydney van den Bosch Instagram

Sydney van den Bosch nemrég ment férjhez

Sydney van den Bosch válása után gyorsan megérkezett az újabb szerelem az életébe, és vőlegénye, Kaszás Benjámin elég hamar meg is kérte a modell kezét. A lánykérés Balin, az esküvőjük a Balatonon volt szeptember végén, majd nászútra a Maldív-szigetekre utaztak. Mivel elég gyorsan haladtak a kapcsolatban, ezért nem meglepő, hogy már nem egyszer röppentek fel a modell terhességéről is pletykák, azonban eddig nem jelentette be, hogy lenne alapja a híreszteléseknek.