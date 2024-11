Sylvester Stallone megnyugtat mindenkit, készül a folytatás

Igen testhezálló szerepben tetszeleg Sylvester Stallone a 2022-ben megjelent sorozatában, a Tulsa királyában. A Dwight "Tábornok" Manfried névre hallgató New York-i gengszter épphogy kikerül 25 év után a börtönből, főnöke egyből el is küldi vidékre, mert bővíteni akarja bűnhálózata kiterjeszkedését. Ám, amint Stallone karaktere rájön, hogy összeesküdtek ellene, maga is elkezd szervezkedni, és a helyi arcokból csapatot toboroz magának. A széria népszerűségét kiválóan tükrözi, hogy már a második évadja jelent meg idén szeptemberben, ráadásul nem is akármilyen számokat produkált. A szezonnyitó epizódot a premier napján 2 millióan nézték meg, a teljes évad pedig egy hónap elteltével már 10 milliós megtekintéssel rendelkezett világszerte. Mindezek tudatában nem véletlen, hogy máris elkezdtek tárgyalni a SkyShowtime döntéshozói az esetleges folytatásról, és nagyon úgy fest, nem gördül akadály a további szezonok elé.

Sylvester Stallone sorozata sikeresen zárta eddigi évadjait (Fotó: KGC-505 / KGC Photo Agency LLP)

Sylvester Stallone nem tud leállni

A Deadline értesülései szerint Sylvester Stallone sikertörténete két fejezetet követően nem ér véget. A lap úgy tudja, a Golden Globe-díjas színészlegenda már nem is egy, hanem egyből kettő további évad elkészítéséről állapodott meg a készítőkkel. Ráadásul a gázsiján is sikerült csiszolnia, bár arra eddig sem lehetett panasza. Ugyanis az első évad során epizódonként 750 ezer dollárt kapott, a folytatásban pedig minden rész után ennek a duplája, másfél millió dollár ütötte Stallone markát. A merészebb pletykák szerint egyébként még a négy évadot is meghaladhatja a SkyShowtime produkciója, és a Tulsa királya külön univerzumot építhet magának spin-off-sorozatokkal, de ez egyelőre még a jövő zenéje.