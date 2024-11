Megszólalt Andrei Mangra botrányáról Szabó Zsófi - videó

Mint ismert, Andrei Mangrát megverték a múlt héten egy belvárosi lakásban, úgy tudni, fejsérülést szenvedett. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg Szabó Zsófi mellett. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra a Dancing with the Starsban

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Az ügy a rendőrségre került, a TV2 pedig több vésztervet is készített, hogy mi történik akkor, ha Andrei Mangra nem tud a táncparkettre lépni – így az utolsó pillanatban Suti András ugrott be a helyére, ő volt Szabó Zsófi partnere a Dancing with the Stars negyedik élő show-jában.

Mit üzent Szabó Zsófi?

Szabó Zsófi eddig csak egy titokzatos Instagram-poszttal üzent Andrei Mangrának, most azonban megtörte a csendet, a Tények Pluszban beszélt arról, hogy miként élte meg az elmúlt napok történéseit.

"Andrei-jel reggeltől estig együtt voltunk a táncteremben, amikor vége van a próbának, hazaviszem, a kocsiban is beszélgetünk, együtt eszünk. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag minden percemet vele töltöttem, amíg a kisfiam iskolában volt. És nyilván emiatt megviselnek a történtek...

Nem vagyok jól. Lelkileg nagyon összezuhantam,

és bárcsak akkor táncoltunk volna Andrissal, amikor tényleg jól vagyok, mert így szerintem nagyobb kihívás volt neki az, hogy felvidítson, mint a tánc" – mondta Szabó Zsófi.

"Nyilván nekünk, profiknak a koreográfia betanulása nem olyan nehéz feladat. A nehézség inkább az, hogy Zsófi hozzászokott már egy táncpartnerhez, akivel biztonságban érezte magát, és nem egyszerű ugyanezt a biztonságot megadni neki" – tette hozzá Suti András. Nézze meg a TV2 teljes riportját!

Mi lesz Andrei Mangrával?

Sajtóértesülések szerint hétfőre végleg eldőlhetett Andrei Mangra sorsa a Dancing with the Starsban, a Tények Plusz riportja szerint azonban a TV2 hivatalosan egyelőre nem hozott döntést abban a kérdésben, hogy a táncos visszatérhet-e, vagy pedig Szabó Zsófi új párt kap.