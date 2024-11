Újabb táncpartnert kaphat Szabó Zsófi a Dancing with the Stars 5. évadában, ugyanis eredeti partnere valószínűleg nem folytathatja a versenyt. A profi táncos ugyanis durva verekedési botrányba keveredett, amiből rendőrségi ügye is lett, a részletekről a ma esti Tények Pluszban fog megszólalni. Szabó Zsófit is nagyon megviselte a történtek, majdnem fel is adta a versenyt, azonban segítségére sietett Suti András, aki az előző adásban távozott Hosszú Katinka oldalán. Azonban még egyáltalán nem biztos, hogy Suti lesz a TV2 műsorvezetőjének új táncpartnere, egyelőre nagy titok övezi az új táncos kilétét.

Szabó Zsófi számára nem lehet könnyű a helyzet, hiszen lehet, hogy egy harmadik táncossal kell gyakorolnia egy hét leforgása alatt, ráadásul a mai esti show-ban a saját táncán kívül egy párbajprodukcióra is készülnie kellett. A műsorvezető ráadásul az egyik legesélyesebb táncpárral, Mihályfi Lucával és Hegyes Bercivel kell, hogy összemérje a tánctudását, így bárkivel is lép a parkettre, nem lesz egyszerű dolga.

A rajtuk kívül még versenybel lévő párok is párbajban csapnak össze: Tóth Gabi Kucsera Gáborral, Törőcsik Franciska WhisperTonnal, küzd meg a továbbjutásért. Az este végén pedig kiderül, ezúttal kinek kell búcsúzni a versenytől.

A csatorna közölte, hogy időpontváltozás várható szombat este, így alakulnak a programok:

18:55 – Tények Plusz – Exkluzív interjú Andrei Mangrával

19:05 – Dancing with the Stars

22:40 – Házasság extrákkal (A Házasság első látásra párkereső-reality kísérőműsora Orosz Barbarával)

Andrei Mangra botránya

Mint írtuk, Andrei Mangrát megverték a múlt héten, november 14-én éjjel, egy belvárosi lakásban. A Mokka pénteki adásába már hiába várták, és a Dancing with the Stars pénteki próbáján sem jelent meg. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. Kiabáltak, majd úgy hallották, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabált. Az ügy a rendőrségre került, Andrei Mangra támadóját le is tartóztatták, de további gyanúsítottak is vannak más okból kifolyólag. A táncos ellen kábítószer-birtoklás miatt indulhat eljárás, még zajlik a nyomozás ezzel kapcsolatban.