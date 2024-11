Ezt üzente Andrei Mangrának Szabó Zsófi - kép

Múlt hét pénteken sokkolta a nyilvánosságot a hír, miszerint Andrei Mangrát csütörtök este durván megverték egy belvárosi lakásban, minek következtében súlyos sérüléseket szenvedett, elsősorban a fején. Dulakodás közben állítólag egy kés is előkerült, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak. Egy szemtanú azt állította, hogy Andrei Mangra társasága egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat lehetett hallani. A jelenlévők csúnyán megsérültek, ketten olyan mértékben, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk. Az értesülések szerint egyikük Andrei Mangra volt.

Szabó Zsófi majdnem feladta a versenyt, de Suti András vállalta, hogy helyettesíti a bajba jutott táncost és így ő lépett színpadra a Mokka műsorvezetőjével

Fotó: TV2

Így történt, hogy Andrei Mangra nem állt színpadra a hétvégén a Dancing with the Stars élő show-jában Szabó Zsófival. A csatorna több vésztervet is készített, hogy mi történik akkor, amennyiben Andrei Mangra nem tud részt venni a műsorban, így az utolsó pillanatban Suti András ugrott be a férfi helyére, azonba az is előfordulhat, hogy nem csak ideiglenesen helyettesíti majd ebben az évadban.

A Mokka műsorvezetője adás közben többször is sírt, sőt a kisfilmjében elárulta, hogy ami közte és Andrei Mangra között van, az adott neki egyfajta szabadságérzetet. Ezért nagyon megviselte őt is a történtek, mert igazából nem akart mással táncolni, hanem eredeti táncpartnerével, akiért egyébként is nagyon aggódott. A táncos a műsor kezdetéig nem is adott magáról életjelet, addig a TV2 sem érte el őt, már a Mokka stúdiójában sem jelent meg reggel nyilvánvaló okokból. Majd váratlanul Szabó Zsófinak üzent az Instagram-oldalán keresztül, és biztosította támogatásáról.

Szabó Zsófi is üzent Andrei Mangrának, úgy tűnik, nem neheztel a táncpartnerére

Fotó: TV2

Most a TV2 műsorvezetője is reagált Andrei Mangra szavaira, azonban nem közvetlen módon, de nagy valószínűséggel neki szólt Szabó Zsófi angol nyelvű üzenete.

Tudom, min mész most keresztül, mert ismerem a szíved. Kihoztalak a legutóbbi ilyen helyzetből, és ki foglak hozni ebből a helyzetből is.

Engedd el a stresszt és az aggodalmat. Ne hagyd, hogy a szíved nyugtalankodjon. Bízz bennem. Túl fogsz jutni ezen” - áll Szabó Zsófi lapozható bejegyzésének utolsó képén a sokatmondó üzenet, ami egyértelmű jele annak is, hogy nem haragszik Andrei Mangrára a történtek miatt, hanem együtt érez vele, ugyanis valószínűleg egy csúnya szakítás miatt keveredett bajba a táncos az eddigi sajtóértesülések szerint.