Dancing with the Stars: újabb táncossal próbál Szabó Zsófi

Szabó Zsófi újabb profi táncpartnert kap a Dancing with the Starsban – különösebb változás azonban így sem lesz a műsorban, hisz a színésznő és műsorvezető továbbra is Suti Andrással versenyez. Mi történt?

Szabó Zsófi és Suti András Lékai-Kiss Ramóna mellett, Dancing with the Stars

A megfejtés annyi, hogy a Dancing with the Stars következő adása a Páratlan párosok címet kapta, minden párhoz csatlakozik egy újabb profi táncos – csak egyelőre a kilétüket nem fedte fel a TV2:

Szabó Zsófi Andrei Mangrával kezdte

Mint ismert, Szabó Zsófi Andrei Mangrával kezdte a Dancing with the Stars ötödik évadát, a táncos azonban verekedős botránya, rendőrségi ügye miatt távozott a műsorból, még az országot is elhagyta egy időre.

Szabó Zsófi korábban üzent volt táncpartnerének, a TV2 kamerái előtt szólalt meg az ügyről. "Andreijel reggeltől estig együtt voltunk a táncteremben, amikor vége van a próbának, hazaviszem, a kocsiban is beszélgetünk, együtt eszünk. Az elmúlt két hónapban gyakorlatilag minden percemet vele töltöttem, amíg a kisfiam iskolában volt. És nyilván emiatt megviselnek a történtek... Nem vagyok jól. Lelkileg nagyon összezuhantam, és bárcsak akkor táncoltunk volna Andrissal, amikor tényleg jól vagyok, mert így szerintem nagyobb kihívás volt neki az, hogy felvidítson, mint a tánc" – mondta Szabó Zsófi a Tények Pluszban.

"Nyilván nekünk, profiknak a koreográfia betanulása nem olyan nehéz feladat. A nehézség inkább az, hogy Zsófi hozzászokott már egy táncpartnerhez, akivel biztonságban érezte magát, és nem egyszerű ugyanezt a biztonságot megadni neki" – tette hozzá akkor Suti András, aki azóta is támogatja Szabó Zsófit a versenyben.

Hol volt Suti András?

Suti András sem ismeretlen a Dancing with the Stars nézői számára: a mostani szezonnak Hosszú Katinkával vágott neki, a harmadik adásban azonban kiestek, a táncos ezért tudott beugrani Szabó Zsófi mellé. Korábban Osvárt Andreával, Demcsák Zsuzsával, tavaly pedig Király Lindával táncolt, csak a harmadik évadot hagyta ki.