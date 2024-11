Szabó Zsófi: Ezt a sikert mi nagyon megérdemeljük

Szabó Zsófi Andrei Mangrával kezdte a Dancing with the Stars ötödik évadát, a táncos azonban verekedős botránya, rendőrségi ügye miatt távozott a műsorból, még az országot is elhagyta egy időre.

Szabó Zsófi és Suti András

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szabó Zsófi és Suti András új esélyt kaptak

A Mokka műsorvezetője nehéz heteken van túl, rengeteget sírt, azonban új táncpartnerével, Suti Andrással mindent megtesznek azért, hogy bizonyítsanak a zsűrinek és a nézőknek is.

Egy nagyon kemény és szép időszak van mögöttem.

Hiszem, hogy minden van valamiért. Mindenért hálásnak kell lennünk. Most is nagyon hálás vagyok, és az, hogy most itt ülök veled Andris, az egy nagyon nagy dolog" - kezdte Szabó Zsófi.

Nagyon örülök, ha ma itt tartunk. Fáj mindenem, de azt gondolom, hogy ezt a sikert mi nagyon megérdemeljük" - tette hozzá.

Suti András a Mokkában megosztotta, hogy az első közös produkciójuk előtt fél napjuk volt összeszokni, az pedig egy embert próbáló feladat volt mind a kettőjük számára.

Hirtelen kellett megbíznunk egymásban, majd lerakni egy olyan produkciót, amit egy egész ország néz.

Nem volt egyszerű! Szerintem nagyon jól tudtuk ezt kivitelezni. Azóta pedig itt a bécsink, amit azóta is büszkén nézünk. Eszméletlen sok munka van abban, amit mi csinálunk!

Nem éreztem még így magam a Dancing with the Starsban

- fejtette ki.

Abban mind a ketten egyetértettek, hogy a bécsi keringő produkciójuk meghatározó pillanat volt számukra, hiszen gyakorlatilag itt ismerkedtek meg, itt összpontosult minden eddigi érzelem, ami bennük volt az eddigi műsorok alatt.

Suti András sem ismeretlen a Dancing with the Stars nézői számára: a mostani szezonnak Hosszú Katinkával vágott neki, a harmadik adásban azonban kiestek, a táncos ezért tudott beugrani Szabó Zsófi mellé. Korábban Osvárt Andreával, Demcsák Zsuzsával, tavaly pedig Király Lindával táncolt, csak a harmadik évadot hagyta ki.