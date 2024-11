Szabó Zsófi: Kőkeményen dolgozom a múltbeli traumáim feldolgozásán

Szabó Zsófi több év után tért vissza a TV2-re, és olyan műsorok háziasszonya lett, mint a Mokka, az Újratervezés, valamint ő volt a Sztárban Sztár All Stars online riportere is. Most ismét egy nagyszerű lehetőséget kapott a csatornától, hiszen a második évad győztesével, Andrei Mangrával lépett a táncparkettre a Dancing with the Stars műsorában. Szabó Zsófi nagyon elhivatott, és mindent megtesz azért, hogy jól teljesítsen, ennek érdekében rengeteget próbált, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a zsűri elismerően nyilatkozott a produkciójukról.

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Fotó: Polyák Attila - Origo

Szabó Zsófi a tánc által mutatja meg valódi énjét

A Mokka műsorvezetője óriási kihívásként tekint a műsorra, hiszen eddig nem táncolt a szabadidejében, azonban hatalmas fejlődést remél a show-tól.

"Nagyon érdekes, mert ahogy idősödöm, egyre inkább keresem azokat a helyzeteket, amelyekben fejlődhetek, és a Dancing with the Stars pontosan ilyen feladat" - kezdte

Anyaként, nőként és közszereplőként sokszor érzem, hogy a hétköznapokban minden pillanatomat kontroll alatt kell tartanom.

Ezzel szemben a tánc teljesen más.

Át kell adnom magam a lépéseknek, engednem kell, hogy a mozdulataim kifejezzék az érzéseimet, ami nagyon nehéz feladat számomra

- tette hozzá Szabó Zsófi, aki már korábban elmondta, hogy az elmúlt években egy egy védőpajzsot húzott maga köré, azonban ezt a gátat most le kell küzdenie.

"A táncban nem lehet rejtegetni az érzelmeket, és számomra ez hatalmas kihívás.

Most lehullik rólam a pajzsom, minden sebzettségem és érzésem ott lesz a színpadon

- mondta.

Szabó Zsófi nagyon tudatosan készül erre a fizikai terhelésre, nem akar ismét lesérülni, mint korábban a futásnál vagy a bokszolásnál. Vitamin-infúziókkal is támogatja a szervezetét, hogy bírja a felkészülést. Emellett anyaként is rengeteg a feladata, és a Mokkában is helyt kell állnia, így különösen fontos, hogy fizikailag és mentálisan is rendben legyen.

Fotó: Szabó Zsófi / Instagram

Sok bántást kapott a pluszkilói miatt

A TV2 műsorvezetője korábban teltebb volt, emiatt pedig rengeteg kritikát kapott. Súlyos önbizalomhiánnyal küzdött, mindenkinek meg akart felelni, nagy volt benne a bizonyítási vágy.