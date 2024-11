Mindent a pénzért: Színészek, akiknek korpásodott a hajuk, és csak a gázsiért vállaltak el egy filmet

Whoopi Goldberg - Theodor Rex

Kevés botrányosabban rossz film készült valaha, mint a béna dinós nyomozós akció-vígjáték, amiben Whoopi Goldberg égeti magát. A komika - aki akkoriban állítólag elég súlyos függőségekkel is küzdött - filmenként 7 millió dollárt szakított, ahogy ezért a "remekművért" is. Sajnos a felelőtlen szerepválasztások betettek az Oscar-díjas színésznő karrierjének, aki a 2000-es évektől kezdve alig kapott egy valamire való főszerepet, csupán mellékszerepeket kap, illetve a The View című amerikai reggeli közéleti műsorban véleményvezérkedik.

Emily Blunt - Gulliver utazásai

A Jack Black nevével fémjelezett kolosszálisan nagy bukta Mary királynőjét sem kímélte a kritika, dacára hogy Blunt korunk egyik legizgalmasabb színésznője. A 2010-es film idején lépett a milliós gázsis sztárok táborába Blunt, aki azóta 10-20 milliót is elvisz egy-egy munkájáért. A színésznő ráadásul duplán pórul járt, ugyanis a gyártó Foxal volt egy szerződése Az ördög prádát visel sikerét követően, így ragaszkodtak a személyéhez. Blunt azonban így nem tudta elvállalni a Disney és Marvel gigasikerét, ahol ő lett volna a Fekete özvegy a szülinapos Scarlett Johansson helyett. A Marvel-filmek több száz milliót hoztak a 40 éves sztárnak, amiért Bluntnak kicsit főhetett a feje.

Marlon Brando - Superman

Az 1978-as Superman-filmben a 2004-ben elhunyt, szörnyű titkot cipelő legenda ma is gigászinak számító gázsit kapott: 3,7 millió dollárt és részesedést, és ezért mindössze 10 napot kellett dolgoznia. Brando csak a pénzért vállalta a filmet, és annyira nem érdekelte az egész szuperhős-sztori, hogy azt a kevés mondatát is kártyákról olvasta, amit Superman apjaként kellett elmondania a film elején. A producerek azonban égre-földre büszkélkedtek, hiszen a pályakezdő Christopher Reeve mellé kellettek a húzónevek, így Brando mellett Gene Hackman is, aki Lex Luthort alakította.