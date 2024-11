Taylor Swift több díjat is kapott az MTV Európai Zenei Díjátadóján. Megkapta a legjobb élő koncert, a legjobb videó (Fortnight) és a legjobb előadó kategória trófeáját is. A regionális díjak közül a legjobb amerikai előadónak járó díjat elnyerő énekesnő egy videóüzenetben köszönte meg az elismeréseket. Az üzenetében azt is megfogalmazta, hogy milyen nagyszerűen érezte magát az európai koncertkörútján.

Számos díjat elhozott az MTV Európai Zenei Díjátadóján is Taylor Swift, amerikai világsztár

Fotó: AFP/Suzanne Cordeiro

Sabrina Carpenter az Espressóval a legjobb szám díját vitte el, Ariana Grande pedig a popénekesek mezőnyében lett díjazott. A legjobb együttműködés díját a thai rapper és énekes, Lisa és a spanyol Rosalia New Woman című száma vitte el. A legjobb rock kategóriában Liam Gallagher, az alternatív zenei mezőnyben pedig az Imagine Dragons győzött. A globális ikon díját ezúttal Busta Rhymes amerikai rapper kapta, aki többek között az I Know What You Want és a Pass The Courvoisier című számaival szórakoztatta a közönséget a színpadon.

A májusban megnyílt manchesteri Co-op Live arénában megrendezett gála házigazdája Rita Ora volt. A ceremóniát Benson Boone amerikai énekes nyitotta meg, aki a levegőben lebegve játszott egy arany színű zongorán. Boone később a legjobb új előadás díját vehette át. A hiphop kategóriában Eminem kapta a trófeát.

A díjátadón

Rita Ora megemlékezett a One Direction egykori énekeséről, a 31 évesen elhunyt Liam Payne-ről is,

aki októberben lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeleti erkélyéről.

A műsort a Pet Shop Boys fellépése zárta, az együttes pályafutását a pop úttörői díjjal ismerték el.

Az MTV EMA díjait 17 - női és férfi előadókat nem különválasztó - kategóriában a rajongók szavazatai alapján osztják ki. Az MTV Európai Zenei Díjátadója idén a 30. évfordulóját ünnepelte. A gálát minden évben más európai városban szervezik meg. A tavalyi ceremónia azonban az Izrael és a Hamász között kitört háború miatt elmaradt - írja az MTI.