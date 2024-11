Téli szünet: 15 percig zokogunk az év legemberibb filmjén a SkyShowtime-on

Dominic Sessa élete első szerepében bizonyított Paul Giamatti mellett

Fotó: Northfoto

Könnyek és kacagás: ez a Téli szünet

Alexander Payne a feel-good filmek királya, gondoljunk csak a Kerülőutak, az Utódok című filmekre. A rendező érezhetően maga írja a sztorijait, és mindig konkrét színészre szabja a szerepet. Ezért is tökéletes Paul Giamatti a magának való, lusta szemű tanár szerepében, aki minden zsémbessége ellenére az első perctől kezdve egy szerethető figura. A Téli szünet szíve-lelke azonban a nagyszájú Mary Lamb, akit Da' Vine Joy Randolph alakít elképesztő emberi módon. A magyar közönség a Gyilkos a házban Disney+ sorozat nagyszájú nyomozónőjeként ismerheti, de itt a komikai vénája mellett megmutatta, kőkemény drámai alakításokra is képes. Ritkán látni ilyen színésznőt a vásznon, végig is tarolta a tavalyi díjátadó szezont, vitte a Golden Globe-ot és az Oscart is, teljesen megérdemelten. Mary a hetvenes évek kisebbségi anyák mintapéldánya, azért gürizett, hogy a fiának jobb élete legyen, erre elveszti az élete értelmét és igyekszik újra megtalálni az útját. A Téli szünet legnagyobb felfedezése Dominic Sessa, akire 19 évesen talált rá Payne, és több ezer jelentkező közül választotta ki a totál ismeretlen fiatalembert a rendező. Sessa nemcsak egy újabb friss arc Hollywood egén, de olyan jelenléte van a vásznon, hogy uralja a jeleneteit és méltó partnere a fent említett két sztárnak. Dominic karrierje azóta beindult, többek között éppen hazánkban forgatja a Szemfényvesztők harmadik részét, és ha ügyesen lavíroz, akkor van annyira izgalmas ez a fiú, hogy korosztályának Leonardo Dicaprio-ja legyen.