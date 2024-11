Tolvai Reni teljesen felismerhetetlen ezzel a frizurával - kép

Tolvai Reni imádja a beöltözős bulikat, idén is több jelmezt magára öltött halloween alkalmából. Most épp Lady Gaga karakterének bőrébe bújt, akit a 2015-ös Amerikai Horror Sztori: Hotel című évadában alakított az énekes-színésznő. A teljes átalakulás kedvéért Tolvai Reni egy hosszú, platinaszőke parókát húzott és a szemöldökét is eltüntette, így jóformán felismerhetetlenné vált az arca.

Minden idők legszürreálisabb halloweeni jelmezét viselte Kim Kardashian

Kétségkívül a Halloween jelmezek koronázatlan királynője Heidi Klum, aki imádja ezt az ünnepet és minden évben szervez egy nagyszabású partyt, ahol a sztárvilág java jelmezbe öltözve gyűlik össze. Idén tartotta a 23. buliját, ahol ő és fiatal férje is E.T. jelmezbe öltöztek, ami egyáltalán nem mondható szexinek, amire általában a modell törekszik - írja a People. Valószínűleg Kim Kardashian igyekezett felülmúlni Klumot, amikor kitalálta az idei kosztümjét, ami két teljes hétig készült.

Kim Kardashian azonban a német származású szupermodellel ellentétben igyekezett most is szexi maradni, ezért meztelen testére applikálták a fehéres színű pikkelyeket, amiből az albínó aligátor jelmeze végül összeállt. Az üzletasszony a hivatalos Instagram-oldalán tette közzé a fotókat az előkészületekről, majd a végeredményről is, és valóban nagyon hatásos, de igen csak sokkoló látványt nyújt ebben a Halloween jelmezben.

Molnár Anikó meztelenkedve ünnepelt

Molnár Anikó is készült az idei halloweenre: fogott egy jókora tököt, és befeküdt az ágyba – bugyi nélkül. Az ezt dokumentáló képet halloween alkalmából tette közzé az Instagramon, így próbálva meg átcsábítani a követőit az OnlyFans-oldalára, ahol pénzért tesz közzé meztelen felvételeket.

A Dancing with the Stars témája is a halloween volt

Az idei második DWTS-adás témája a halloween volt, a ruhák, a sminkek és a díszlet mind egy halloween-bulit idéztek - Hosszú Katinta például Wednesday szerepében tangózott. Szabó Zsófi átlátszó, testhez simuló ruhája pedig semmit nem bízott a fantáziára.