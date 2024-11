Top 5: itt a Gladiátor régóta várt folytatása és az Óz előzményfilmje

A hónap második felében is érkeznek még izgalmas produkciók a Magyarországon is elérhető tartalomszolgáltatókra, valamint a mozikba is. Mutatjuk az újabb filmpremierek listáját, ez lesz a Top 5 film novemberben! Eközben a szeptemberi, az októberi és a november első felében érkező kínálatot a linkre kattintva tekintheti meg!

Top 5 film novemberben: 24 év után itt a Gladiátor folytatása. Paul Mescal és Pedro Pascal a film egyik jelenetében

Fotó: UIP Duna Film / UIP Duna Film

Top 5 film novemberben: ezek a premierek várhatóak a hónapban

Gladiator II., mozi, november 14. Vaiana 2 (Moana 2), mozi, november 26. A zongoraóra, Netflix, november 22. Blitz, Apple TV, november 22. Wicked, mozi, december 5.

Gladiátor II

Az év, ha nem az évtized legjobban várt folytatásában 24 hosszú év után Ridley Scott újra megnyitja az arénát, ahol a római birodalom tesztoszteronbombái szórakoztatják a római urakat. Russell Crowe Maximusa helyett a néha gladiátor fiának, Luciusnak kell szembenézni az aréna veszélyeivel a Colosseumban. A tét nem kicsi, ugyanis a Római Birodalom egyre nagyobb veszélynek van kitéve zsarnok vezetői miatt. A főszereplő Paul Mescal mellett Pedro Pascal és Denzel Washington gondoskodik arról, hogy az év legizgalmasabb és leglátványosabb két és fél óráját izguljuk végig november 14-től.

Pedro Pascal a Gladiátor II egyik főszereplője

Fotó: Photo by JUSTIN TALLIS / AFP / Photo by JUSTIN TALLIS / AFP

Vaiana 2 (Moana 2)

A Disney animációs zenés, fantasy-kalandfilmjének folytatása, amelyet november 28-án mutatnak be hazánkban. A cselekményben elképesztő izgalmak várhatók, miután Vaiana váratlan hívást kap felfedező őseitől, ezért legénységével együtt nagy utazásra indul, és természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott.

A zongoraóra

A Zongoraóra című film valódi családi vállalkozás. Az August Wilson Pulitzer-díjas író színművéből adaptált természetfeletti dráma producere nem más, mint Denzel Washington, a rendezője pedig a színész egyik fia, Malcolm Washington. A film főszerepében pedig másik fia, John David Washington tűnik fel.

Nem véletlen, hiszen maga a történet is családi ügy. John David Washington és Danielle Deadwyler egy testvérpárt, Boy Willie-t és Berniece-t alakítanak. A történet akkor kezdődik amikor Boy Willie 1936-ban egy börtönbüntetés után hazatér Pittsburghbe, és azzal érvel, hogy el kellene adniuk egy értékes örökséget, ami egy 100 éves zongora, hiszen úgy gondolja, az az oka minden gondjuknak, rabszolgasorba taszította őseiket, melybe arcukat is belevésték. A testvérek nagybátyjának szerepében Samuel L Jackson tűnik fel - írja a BBC.