Top 9 streaming premier: jön az eredeti Sógun és Ryan Murpy legújabb nagy dobása

Idén november 11-17 közt is számos újdonsággal készülnek a streamingszolgáltatók. Betekintést nyerhetünk a szamurájok világába, de megismerhetjük Észak-Írország legnagyobb konfliktusának történetét is, ezenkívül rengeteg romantikával erősítik a kínálatot a hazai platformokon. Itt a top 9 streaming premier, mutatjuk a heti legjobb sorozatpremiereket!

Top 9 streaming premier: Aaron Hernandez amerikai professzionális futballista bukásának történetét is bemutatják a héten egy izgalmas sorozatban

Fotó: AFP/2013 Getty Images/Jared Wickerham

Top 9 streaming premier november 11-től

Visszatérés Las Sabinasba (Return to Las Sabinas aka Regreso a Las Sabinas) – 1.évad, 26-30. rész, november 11-15. Disney+

Gracia és Paloma, azaz a Molina nővérek visszatérnek Las Sabinasba, hogy édesapjukról, Emilióról gondoskodjanak, aki súlyos beteg. Gracia újra találkozik gyerekkori szerelmével, Miguellel, aki most már egy másik nő, Esther jegyese. Paloma átveszi a család földjének művelését, és összeütközésbe kerül Paca Utrera földbirtokossal, aki szörnyű titkot oszt meg Emilióval, és hátsó szándékai vannak a településsel. Számos bonyodalom történik a nővérek visszatérését követően, a fiatal Óscarra különös körülmények között holtan találnak. Manuela, Óscar bátyja, a helyi pap segítségével kezd nyomozásba a gyilkosság ügyében.

Sógun (Shogun 1980) – 1.évad (minden rész), november 12. SkyShowtime

Bár most mindenki a 2024-es regényadaptációt nézi, mely az első japán nyelvű sorozat, amely Emmy-díjat nyert kiváló drámai sorozat kategóriában, és további kategóriákban is elsöprő sikert aratott, számos díjat vitt haza az idei díjátadóról egyetlen évadért. Most a SkyShowtime az eredeti Sógunt, az 1980-as minisorozatot tűzi műsorra, Richard Chamberlain főszereplésével.

A Sógun története két különböző világból származó férfi összecsapását követi nyomon. John Blackthorne, egy kockázatvállaló angol tengerész, aki hajótörést szenved Japánban, egy olyan országban, amelynek ismeretlen kultúrája végül teljesen megváltoztatja a személyiségét. Lord Toranaga, egy ravasz, hatalmas daimyo, aki ellentétben áll veszélyes, politikai riválisaival. A történet bemutatja Lady Marikót, egy nőt, aki felbecsülhetetlen képességekkel, de becstelen családi kötelékekkel rendelkezik, és akinek bizonyítania kell értékét és hűségét is.