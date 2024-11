Bármikor megszülethet Tornóczky Anita gyereke

Tornóczky Anita a közösségi oldalain jelezte, hogy megindult nála a szülés: "Noel úton" – csak ennyit írt egy fotója mellé, amely – gólya helyett – egy gyereket hordó gumikacsát ábrázol. Nézze meg a posztját!

Tornóczky Anita öt év próbálkozás után esett teherbe

Tornóczky Anita július első napjaiban jelentette be, hogy gyereket vár, miután több mint öt évig próbálkozott a teherbe eséssel, lombikprogramban vett részt.

A terhessége utolsó szakaszát különösen nehezen viselte, alig kapott levegőt: "Az életem során kb. mindenem műtve volt már, a térdem, a lábszáram és a gerincem is, ezek most mind fájnak egyszerre... A szüléssel kapcsolatban nincs bennem félelem, több milliárd nő szült már, szerintem nekem is menni fog" – mondta októberben.