Szakítása miatt három hónapra kórházba került a Megasztár versenyzője

A Megasztár 13 döntősből álló csapata múlt vasárnap már az élő show-ban mutathatta meg a tehetségét a színpadon, köztük Baráth Kata, Gudics Máté, Dénes Dávid, Papp Doma, Kiszel Jennifer, Tóth Abigél, Balogh Rebeka, Szilágyi József, Imreh Zsanett, Dányi Róbert, Buzási Patrik, Bánsági Petronella és Orbán Rudolf lépett fel. Végül már rögtön három énekestől búcsúzott a mezőny, ugyanis Imreh Zsanett, Buzási Patrik és Papp Doma nem folytathatták a versenyt a nézők szavazatai alapján.

Tóth Abigél első produkciója a Megasztárban

Fotó: TV2

Az erdélyi származású Tóth Abigél nevét azonban elsőként mondta ki Till Attila, amikor a továbbjutókat sorolta, ezzel hatalmas örömet okozott a fiatal lánynak, aki egy gyönyörű szerelmes dallal állt színpadra az első élő show-ban. A 21 éves versenyző már a középdöntők során is nagy favoritja volt a zsűrinek is, hiszen különleges hangjával mindenkit elvarázsolt. Most úgy tűnik, hogy a nézőknek sem okozott csalódást, és a zsűri is elismerően értékelte a szokatlan produkciót. Tóth Abigél a szerelmes dal előtt elárulta, hogy nagyon közel áll hozzá ez a zene, hiszen így ki tudja énekelni magából az érzéseit, ugyanis még mindig nem dolgozta fel teljesen fájó szakítását, amiről most több részletet is elárult.

Az erdélyi lány azt is elmondta, hogy emiatt jelentkezett a Megasztárba, mert szeretné rendbe tenni az életét, miután teljesen széthullott a magánéleti drámája miatt. Pár évvel ezelőtt kezdődött a története, ugyanis egy végzős bulin ismerkedett meg volt barátjával, aki miatt el akkori munkáját is feladta és végül egy munkahelyen kezdtek dolgozni. Tóth Abigél elmondása szerint minden meseszerű volt eleinte, egy tengerparti nyaraláson megkérdezte tőle, hogy lesz-e a barátnője, őt pedig teljesen elvarázsolta. Pár hónap boldogság után azonban jött az érzelmi bántalmazás, elhanyagolás, ugyanis a férfi elutazott Dániába és új életet kezdett egy ottani munka miatt. Egy pár hónapig még tartották a kapcsolatot, párja még a lány születésnapjára is hazatért őt meglepni, de aztán újra elhagyta őt.

Újra visszament külföldre dolgozni, egyre rosszabbul kezdett bánni velem, majd egyre kevesebbszer írt, én pedig gyanakodni kezdtem, hogy talán más lány van a dologban.

Ő persze tagadta, de egyre inkább eltaszított magától, végül egy közös barátunk által kiderült, hogy igazam van, sőt, nem is csak egy lányról van szó" - emlékezett vissza Tóth Abigél, aki ezek ellenére is próbálta helyrehozni a kapcsolatot, de minden hiába, a párja végül szakított vele, ezzel teljesen összetörte a szívét.