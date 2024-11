Angol nyelvű, sötét dallal tért vissza Tóth Andi - videó

Tóth Andi hivatalosan jó másfél éve visszavonult, december elején érkező saját parfümjéhez azonban angol nyelvű, sötét dalt írt Toxic (Mérgező) címmel, amelynek klipjében is látható boszorkányként, méregkeverőként.

Tóth Andi ébredés után

Fotó: Instagram/Tóth Andi / Instagram/Tóth Andi

"Titokban maradt eddig, hogy egy dalt és egy nem akármilyen videoklipet is készítettem a december 5-én megjelenő parfümömhöz, de holnap már YouTube-on megnézhető a klip!!!" – írta szerdán késő este Tóth Andi az Instagramon, ahol egy részletet is mutatott a boszorkányos videóból. Nézze meg!

Tóth Andi már korábban visszatért dalszerzőként

Mint írtuk, Tóth Andi már korábban visszatért a zeneiparba, akkor azonban még nem előadóként, csak szerzőként – hisz Horányi Julival együtt írta ugyanis a Nem is tudom című dalt, amely alig egy hete jelent meg videoklippel együtt.

"Andival már 10 éve ismerjük egymást, hiszen együtt álltunk ott egy tehetségkutató döntőjében. A mi kapcsolatunk nem szakadt meg azután sem, hogy vége lett a műsornak. Bár nem minden nap, de beszéltünk, megkérdeztük egymástól, hogy kivel, mi történt, átbeszéltük a fontosabb dolgokat.

Így jött a Nem is tudom ötlete, mivel mi eléggé hasonlóan érezünk a nők helyzetéről a zeneiparban"

– mesélte az együttműködésről Horányi Juli, aki egyébként korábban is értekezett már a témáról, akkor jól össze is veszett Fehér Hollóval.

Horányi Juli alig egy hete arról is beszélt, hogy szerinte Tóth Andi nem fog egyhamar visszatérni az énekléshez, most inkább szerzőként akarta megfogalmazni, hogy annak idején mit érzett női előadóként. "Nagyon örülnék, ha a színpadra is visszatérne, és legközelebb egy duettben énekelhetnénk erről, de sajnos ez még várat magára" – magyarázta Horányi Juli.

Tóth Andi tavaly vonult vissza

Tóth Andi 2023 márciusában jelentette be váratlanul, hogy felhagy az énekléssel, majd áprilisban meg is jelent az eddigi utolsó lemeze, amivel hivatalossá tette a visszavonulását.

"Nem egy vidám beszélgetés lesz ez a mostani...

Ezennel abbahagyom az éneklést.

Tudom, hogy ez így nem hangzik olyan nagy cuccnak, nyilván számomra azért az. Nagyon sok miértje van" – kezdte Tóth Andi tavaly a jó félórás bejelentő videóját, amelyben elárulta: egy több hónapja meghozott döntésről volt szó.