Új dallal tért vissza Tóth Andi - videó

Tóth Andi visszatért a zeneiparba – csak épp nem előadóként, hanem szerzőként, Horányi Julival együtt írta ugyanis a Nem is tudom című dalt, amely a minap jelent meg videoklippel együtt.

"Andival már 10 éve ismerjük egymást, hiszen együtt álltunk ott egy tehetségkutató döntőjében. A mi kapcsolatunk nem szakadt meg azután sem, hogy vége lett a műsornak. Bár nem minden nap, de

beszéltünk, megkérdeztük egymástól, hogy kivel, mi történt, átbeszéltük a fontosabb dolgokat. Így jött a Nem is tudom ötlete,

mivel mi eléggé hasonlóan érezünk a nők helyzetéről a zeneiparban" – mesélte a Borsnak Horányi Juli, aki egyébként korábban is értekezett már a témáról, akkor jól össze is veszett Fehér Hollóval.

Énekesnőként is visszatérhet Tóth Andi?

Horányi Juli a közös dal és a videoklip kapcsán azt is elmondta, hogy szerinte Tóth Andi nem fog egyhamar visszatérni az énekléshez, most inkább szerzőként akarta megfogalmazni, hogy annak idején mit érzett női előadóként. "Nagyon örülnék, ha a színpadra is visszatérne, és legközelebb egy duettben énekelhetnénk erről, de sajnos ez még várat magára" – magyarázta Horányi Juli.

Tavaly vonult vissza

Tóth Andi 2023 márciusában jelentette be váratlanul, hogy felhagy az énekléssel, majd áprilisban meg is jelent az eddigi utolsó lemeze, amivel hivatalossá tette a visszavonulását.

"Nem egy vidám beszélgetés lesz ez a mostani... Ezennel abbahagyom az éneklést. Tudom, hogy ez így nem hangzik olyan nagy cuccnak, nyilván számomra azért az. Nagyon sok miértje van" – kezdte Tóth Andi tavaly a jó félórás bejelentő videóját, amelyben elárulta: egy több hónapja meghozott döntésről volt szó.

Bevallotta, hogy a világjárvány előtt épp elhagyni készült az országot, a Lejtő című albuma azonban sikeres lett, amitől megint elkezdett reménykedni – arra kellett azonban rájönnie, hogy a közönség nem érti a dalait. "Sokáig nem tudtam, hogy mi a baj, és egyre lejjebb kerültem és lejjebb, és nagyon lejjebb. És akkor rájöttem, hogy ami igazából hiányzik, az a hangom. Nagyon-nagyon hiányzik a hangom, mert ezekben a dalokban nem igazán használtam, mert nem is kellett" – mondta tavalyi videójában.

