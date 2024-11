Így bulizott 22 éve a tapolcai diszkóban Tóth Gabi - videó

Szombaton jön a TV2-n a Dancing with the Stars újabb adása, amelyben a régi videódiszkók világát idézik meg a táncosok. A még versenyben lévő hét pár között Tóth Gabi és Papp Máté Bence is ott vannak, az adás kapcsán ők is felelevenítették régi diszkós, bulis emlékeiket.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the Starsban

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A TV2 által kiadott videóban Tóth Gabi először ABBA-t és Hungáriát énekelt, majd azt is elárulta, hogy a híres énekesek közül legszívesebben Shakirát hívná ki egy táncpárbajra – miközben a barátja, Papp Máté Bence ugyanennél a feladatnál Michael Jacksont, illetve az élők közül Derek Hought-t választotta.

Tóth Gabi azt is elárulta, hogy szerinte Sean Paul vagy Pitbull számai nem hiányozhatnak egyetlen buliból sem, majd azt is megmutatta, milyen volt a legviccesebb diszkós élménye. "Tóth Gabi, 2002, Mystic diszkó Tapolcán" – vezette fel a produkciót, majd különös koreográfiába kezdett Mike Oldfield és Maggie Reilly slágerére, a Moonlight Shadow-ra. Nézze meg a videót!

Dancing with the Stars: Tóth Gabi és Papp Máté Bence szépen menetelnek

Tóth Gabi és Papp Máté Bence az idei Dancing with the Stars első adásában még a veszélyzónába kerültek a Szécsi Pál-dalra előadott rumbájukkal, de akkor végül Kamarás Norbert és Sebesi Daniella estek ki a műsorból.

A második, halloweeni adásban jive-oltak Tóth Gabiék, legutóbb pedig bécsi keringőt mutattak be – amire a korábbi 20-21 pontok helyett már 24-et kaptak a zsűritől, vagyis Ördög Nórától, Szente Vajktól és Juronics Tamástól.

A Dancing with the Starsban jelenleg még hét pár van versenyben, közülük esik ki szombaton egy újabb: