Tóth Gabi: Ezzel vagy meg vannak bízva, vagy önszántukból ennyire f.szok!

Tóth Gabi és Papp Máté Bence hétről hétre úgy jutottak tovább a Dancing with the Starsban, hogy a zsűri nem igazán méltatta a produkcióikat, a legutóbbi adásban például az este legalacsonyabb pontszámát kapták. A párost többször is a nézők szavazatai mentették meg, amiben azonban többen kételkedtek: rosszindulatú kommentek szerint az énekesnő magának vett szavazatokat, netán a TV2 juttatta direkt tovább. Ezekre a vádakra reagált egy videóval Tóth Gabi.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the Starsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Mit üzent Tóth Gabi?

"Húsz eltöltött év a könnyűzenei szakmában, amit én végigcsináltam. Húsz éve vagyok benne ebben a szakmában. Belegondoltatok abba, hogy húsz év alatt úgy, hogy egy tehetségkutatóból kerültem az ismertség útjára, mellettem álltak emberek már akkor is,

végigturnéztam nyolcszázszor ezt az országot, énekeltem rengeteg embernek, rengeteg ember énekelte velem a dalaimat, nem egyszer választottak meg közönségkedvenc énekesnőnek, szakmailag is rengeteg díjat nyertem,

és arról kell nekem 2024-ben magyaráznom, videót készítenem, hogy engem miért tartanak bent egy tévéműsorban?" – tette fel a kérdést Instagram-videójában Tóth Gabi.

Az énekesnő nyomatékosan kijelentette, hogy nem vett szavazatokat, illetve rámutatott arra is, hogy a TV2 sem vállalná a kockázatot, hogy belenyúljon a szavazás menetébe, hiszen ha ez kiderülne, számos nézőt veszítenének. "Lehúzhatná a rolót az összes kereskedelmi csatorna. Nem éri meg nekik" – magyarázta, miközben arra is kitért, hogy rosszakarókat, trollokat, gyalázkodó profilokat bárki vehet, szerinte ellene is éltek ezzel a módszerrel.

Bárkit le lehet karaktergyilkolni, 10-20 ezer forintot fizetsz ezeknek a trolloknak meg avatároknak, ezeket így hívják. Velem is ez történt egyébként. Bizonyítékom is van róla.

Csak hogy tudjatok róla, amikor a többség azt skandálja, hogy minket mennyire utálnak, és azt az érzetet és látszatot kelti az interneten keresztül ez a hangos kisebbség, hogy minket nagyrészt gyűlölnek, de a műsorban mégis bent vagyunk, ezek mind-mind olyan trollok és profilok, akik konkrétan ezzel vagy meg vannak bízva, vagy önszántukból ennyire f*szok" – fejtette ki. Nézze meg a teljes videót!