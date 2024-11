„Nagy buli lesz, az biztos” – Tóth Gabi párja elszólta magát az esküvőről

Tóth Gabinak tinikorában nem adatott meg a szalagavató, így a bécsi keringő sem, ám a Dancing with the Stars harmadik élő show-jában mindent sikerült bepótolnia. A TV2 táncos showműsora ráadásul minden eddiginél meghatóbb volt, a versenyzők ugyanis nemcsak profi partnerükkel léptek színpadra, hanem egy családtag is érkezett hozzájuk.

A zsűri elismerően nyilatkozott Tóth Gabiék táncáról (Fotó: Ladóczki Balázs - Origo)

Bécsi keringőzött a családi trió

A szerelmével, Papp Máté Bencével versenyző énekesnő esetében ez egy különösen fontos személy volt: Tóth Gabi édesapja, Pityu papa.

„A mi kapcsolatunk a lányommal mindig nagyon harmonikus volt. Szélsőséges is, persze, de bármit tett Gabi, én mindig megvédtem. Ha tudtam, hogy nincs igaza, akkor is a lányom” – mosolygott Pityu papa a kameránk előtt.

A légies bécsi keringő 24 pontot ért a családi triónak, a zsűri pedig minden eddiginél elismerőbben nyilatkozott a megható produkcióról és Tóth Gabiék teljesítményéről. Ez természetesen Gabinak is feltűnt.

„Máté azt mondta, hogy igyekszünk lépésben haladni, és hogy múlt héten huszonegy pontot kapjunk, tehát most kapjunk huszonnégyet, de most hatalmasat léptünk, én nem is tudom, hogy hány lépcsőfokot. Én hiszem azt, hogy ha személyes szimpátia nincs is, a zsűri akkor is képes ezen felülkerekedni. Látják, ha valami szép, ha valami jól sikerül, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Bárkiről lehet véleményünk, de a tehetséget nem vehetjük el emberektől. Remélem, hogy bennünk is látták most a tehetséget” – kezdte Gabi az élő show után, melynek végén végül Hosszú Katinkának kellett búcsúznia.

A következő keringő már a lagzin lesz? (Fotó: Ladóczki Balázs - Origo)

Tóth Gabi megtörte a csendet az esküvőről

„Remélem, még megtáncoltatsz egyszer” – mondta édesapjának Tóth Gabi a produkciót követően, aki azt a választ adta lányának, hogy majd a lagzijában.

„Igen, lesz végre lagzim, mert az nem volt” – válaszolta apjának az énekesnő, majd Ördög Nóra rákérdezett Papp Máté Bencénél, hogy értette-e a célzást, ő pedig csak mosolyogva bólogatott a kérdésre.

Az élő show után természetesen erre is rákérdeztünk, Tóth Gabi pedig nyíltan beszélt arról, fontos-e neki a házasság.