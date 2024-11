Tóth Gabi megint odaszúrt a Dancing with the Stars zsűrijének

A Dancing with the Starsban tangót adott elő Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence. Mint írtuk, Szente Vajk a produkció után kiemelte Papp Máté Bence teljesítményét, akinek ismét sikerült elrejtenie a néptáncos múltját. Hozzátette, hogy észrevette, hogy Tóth Gabi néha mellélépett, amivel Ördög Nóra is egyetértett, ő is hiányolta a technikás részek pontosságát. Juronics Tamás nehézségeket vett észre a lábvezetéseknél, a zsűri pedig egyetértett abban, hogy többet vállaltak be, mint amit kellett volna. A zsűritől 21 pontot kaptak a produkciójukra.

Tóth Gabi az értékelés után elmondta, hogy köszöni a kritikákat és az is kiderült, hogy próba közbe kificamodott a bokája. A műsor után egy Instagram-bejegyzésben is beszámolt erről, és megint odaszúrt a zsűrinek. Úgy érzi, párjával csak a nézőkre számíthatnak.

"Köszönjük, hogy ti velünk vagytok és szavaztatok ránk. Én nem szerettem volna megemlíteni, hogy kiment a bokám, mert nekünk színpadi embereknek nincs megállás, kifogás, nyomni kell és abban a pillanatban a legtöbbet kihozni magunkból! Egyébként jól vagyok és szerencsére semmi komoly baj nincs.

Rengeteg nehéz elemet tartalmazott a táncunk és pontosan tudjuk, hogy voltak benne hibák , hisz maximalista emberek vagyunk Mátéval, viszont 4-5 nap alatt ilyen táncokat színpadra vinni sok-sok ember elé, nem egy könnyű feladat, de pont ez benne a kihívás, adrenalin, ami miatt ennyire imádjuk csinálni!

Szeretünk kockáztatni és bevállalni nehezebb lépéseket is!

De ami a legfontosabb, hogy hiába kaptunk ennyire kevés pontokat és kerültünk az utolsó helyre, megmentettetek bennünket a veszélyzónától a szavazataitokkal. Elmondani nem tudjuk, hogy mennyire sokat jelent nekünk! Már lenyomtunk két próbát ma is, mert készülünk ezerrel a következő adásra.

Az biztos, hogy mostantól senki másnak nem szeretnénk bizonyítani, csak nektek és magunknak.

Ölelünk benneteket!"

- üzente az énekesnő.

Tóth Gabi nem ért egyet a zsűrivel

Tóth Gabiékat tehát a nézők ismét megmentették a kieséstől, azonban a zsűri kritikájával a páros ismét nem értett egyet - ennek közvetlenül a műsor után is hangot adtak. "Ez egy táncverseny, itt a táncproduktum a lényeg, a fejlődés, az, hogy egy amatőr mit tud magából kihozni, mit mer kockáztatni, mit mer bevállalni.



Azt gondolom, hogy ha – csúnya szóval – egy szarszemüvegen keresztül nézik az embert, akkor nagyon nehéz utána motiváltnak maradni.

Tehát úgy teljesíteni hétről hétre, hogy folyamatosan érzed, hogy farral állnak hozzád, sokkal nehezebb.

Elhiszem, hogy a zsűri jót akar, a többieknél.

Remélem, hogy eljutunk mi is odáig, hogy nekünk is jót akarnak majd" - részletezte Lissák Laurának a TV2 által megosztott videóban.