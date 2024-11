Így reagáltak Tóth Gabiék a bántó kritikákra a Dancing with the Stars után

Mint írtuk, szombat este zajlott a Dancing with the Stars új évadának második élő show-ja, melyben kilenc páros mutathatta be tánctudását. A fergeteges nyitány után a táncosok az alábbi produkciókat adták elő, és az alábbi pontszámokat kapták a zsűritől, vagyis Ördög Nórától, Szente Vajktól és Juronics Tamástól.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: Polyák Attila - Origo

Fotó: Polyák Attila - Origo

Vomberg Frigyes és Südi Iringó: cha-cha-cha - 20 pont

Hosszú Katinka és Suti András: tangó - 23 pont

Kucsera Gábor és Stana Alexandra: bécsi keringő - 24 pont

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid: showtánc - 23 pont

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna: quickstep - 20 pont

Mihályfi Luca és Hegyes Bertalan: kortárs - 26 pont

Szabó Zsófi és Andrei Mangra: rumba - 25 pont

WhisperTon és Tóth Katica: paso doble - 24 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence: jive - 21 pont

Tóth Gabi és Papp Máté Bence könnyen továbbjutott

Az énekesnő ezúttal nem került a veszélyzónába, és a show után Instagram-oldalán előbb egy vidám, felszabadult videóban megköszönte a szavazatokat. Utána nekiálltak felolvasni a neten érkezett kommenteket, amelyekben nem volt sok köszönet. Volt, aki az írta, hogy "a bohóc cigánygyerek is rájön majd egyszer!", más a plasztikázást emlegette és valahogy előkerült az ekhós szekér is a 19. századból.

Olyat is írt valaki, hogy "hány arcuk van ezeknek?", más kígyókhoz hasonlította őket. "Minden egyes lépése és megnyilvánulása kamu" - olvasták fel az egyik üzenetet, amire megállapították, hogy "ez szánalmas". Más kommentelő azt írta, hogy Tóth Gabi nem képes önmagát adni, más a "kritikán aluli viselkedést"- kifogásolta, Tóth Gabiék pedig éjjel, alvás helyett ezeket olvasták fel Instagram-sztoriban.

"Köszönjük szépen nektek! Jövő héten tali! A képeken még szerepben voltunk, de leírhatatlan a boldogságunk! Ölelünk benneteket" - írta a posztban az énekesnő:



A show jövő szombaton folytatódik, minden videót itt visszanézhet.