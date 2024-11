A Dancing with the Stars diszkó pillanatait elevenítette fel Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, akiket már többször is kritizált a zsűri. A páros egy tangót adott elő, aminek az énekesnő nagyon örült, ugyanis ezt nagyon a magáénak érezte.

Dancing with the Stars: Tóth Gabi, Papp Máté Bence

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Szente Vajk a produkció után kiemelte Papp Máté Bence teljesítményét, akinek ismét sikerült elrejtenie a néptáncos múltját. Hozzátette, hogy észrevette, hogy Tóth Gabi néha mellélépett, amivel Ördög Nóra is egyetértett, ő is hiányolta a technikás részek pontosságát. Juronics Tamás nehézségeket vett észre a lábvezetéseknél, a zsűri pedig egyetértett abban, hogy többet vállaltak be, mint amit kellett volna. A zsűritől 21 pontot kaptak a produkciójukra.

Tóth Gabi az értékelés után elmondta, hogy köszöni a kritikákat és az is kiderült, hogy próba közbe kificamodott a bokája.

A próbán kificamodott a bokám, de nem ez a lényeg, mert megtanultam előadóként, hogy ha betegek vagyunk, ha fáj a torkunk, nem rinyálunk, a színpadon meg kell csinálni azt, amit kell, és most direkt nem is akarom ezt felhozni...

Sajnos emiatt nem úgy sikerült, lehetett volna jobb is, de az élet ilyen: próbáltam a maximumot kihozni ebből a szituációból és szerintem sikerült. Én nagyon jól éreztem magam - részletezte a tánc után Lékai-Kiss Ramónának.

Tóth Gabi lába be van fáslizva

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Tóth Gabi nem ért egyet a zsűrivel

Tóth Gabiékat a nézők ismét megmentették a kieséstől, azonban a zsűri kritikájával a páros ismét nem értett egyet.

"Ez egy táncverseny, itt a táncproduktum a lényeg, a fejlődés, az, hogy egy amatőr mit tud magából kihozni, mit mer kockáztatni, mit mer bevállalni.



Azt gondolom, hogy ha – csúnya szóval – egy szarszemüvegen keresztül nézik az embert, akkor nagyon nehéz utána motiváltnak maradni.

Tehát úgy teljesíteni hétről hétre, hogy folyamatosan érzed, hogy farral állnak hozzád, sokkal nehezebb.

Elhiszem, hogy a zsűri jót akar, a többieknél.

Remélem, hogy eljutunk mi is odáig, hogy nekünk is jót akarnak majd - részletezte Lissák Laurának a TV2 által megosztott videóban.