Tóth Gabi elmondta, mi idegesíti leginkább Papp Máté Bencében

A barátjának van egy rossz szokása, amitől rosszul van az énekesnő. A Dancing with the Stars párosa a nehézségekről is beszélt.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence ma este is bizonyíthatnak a TV2 Dancing with the Stars műsorában, a próbák szünetében pedig az énekesnő elmondta a TV2-nek, hogy mi jellemzi leginkább a barátját. Tóth Gabi

Fotó: Instagram Tóth Gabi kiemelte, hogy párja emberszeretetét és kifogyhatatlan energiáját szereti, de azt nagyon nem bírja elviselni, hogy folyton késik. „Öregember-szindrómám van” – jegyezte meg a táncos. „Tényleg öregemberes… amúgy szeretjük az öregembereket. De mindig azon csodálkozom, hogy lehet a világ egyik leggyorsabb táncosa, ha ő a világ leglassabb embere” – sopánkodott Tóth Gabi. „Én vagyok a leglassabb a fürdőszobában, de a leggyorsabb a színpadon” – helyeselt a táncos, aki Tóth Gabiról is mondott pár mondatot. Arról, hogyan jellemezte a barátnőjét, itt tud megnézni egy videót: A cikk folytatódik, lapozzon!

