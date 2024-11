Hamarosan összeházasodhat Tóth Gabi és Papp Máté Bence

A Dancing with the Stars harmadik élő show-ja nagyon különleges kiadása volt a táncos műsornak, ugyanis a versenyben lévő sztárok családtagjai is a táncparkettre léptek. Tóth Gabi és párja az énekesnő édesapjával táncolhattak szombat este, és nagyon megható pillanatokat okoztak a színpadon. Az énekesnő édesapja azonban elszólta magát lánya jövőbeli terveiről is.

Mint írtuk, a szombati "Táncol a család" tematikájú Dancing with the Stars igazán izgalmas pillanatokat tartogatott a nézőknek. A rendkívüli adásban Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté; Mihályfi Luca és édesapja, Mihályfi Balázs; Szabó Zsófi és unokahúga, Berkes Anna; Tóth Gabi és édesapja, Tóth István; Törőcsik Franciska és testvére, Törőcsik Hanna – Kozmofobe; Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina; WhisperTon és édesapja, id. Strenner Antal; Vomberg Frigyes és fia, ifj. Vomberg Frigyes táncoltak profi táncpartnereikkel, végül Hosszú Katinkáék távoztak a műsor végén. Esküvőre készülhet Tóth Gabi és párja

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A különleges tematikának köszönhetően többekről is érdekes titkok derültek ki, ugyanis családtagjaik nem fogták vissza magukat. Így Tóth Gabi édesapja sem, aki elszólta magát lánya nagy terveiről. Tóth Gabi és Papp Máté Bence bécsi keringővel készültek a harmadik élő show-ra, a zsűritől is elismerő szavakat kaptak a produkció után, amikor könnyes szemmel álltak a színpadon. Tóth Gabi számára nagyon fontos volt ez a pillanat, ugyanis elárulta, számára nem adatott meg eddig, hogy édesapjával táncoljon, hiszen nem volt sem szalagavatója, sem ballagása, sőt, lagzija sem. Az énekesnő és édesapja számára ezért is volt nagy pillanat ez, hogy egy ország szeme láttára pótolták be az elmaradt pillanatot. Nekem úgy adódott az életem, hogy nem volt szalagavatóm, nem volt egy ballagásom, és nem voltak azok az élményeim. Esetleg egy esküvőn is apu így felkér és megtáncoltat. Úgyhogy így örülök, hogy összejött... Az a mondanivalója a táncunknak, hogy mi leszünk a ti fiatalkori énetek a Mátéval. S azt táncoljuk el, a ti szerelmeteket anyuval” - magyarázta a kisfilmben Tóth Gabi, aki már ekkor is tett egy utalást a közelgő esküvőjükre. "Remélem, még megtáncoltatsz egyszer" - mondta édesapjának Tóth Gabi, aki azt a választ adta lányának, hogy majd a lagzijában. Igen, lesz végre lagzim, mert az nem volt - válaszolta apjának az énekesnő, majd Ördög Nóra rákérdezett Papp Máté Bencénél, hogy értette-e a célzást, ő pedig csak mosolyogva bólogatott a kérdésre. A harmadik élő show produkcióit a linkre kattintva tekintheti meg!

