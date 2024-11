Ezért nem tud hazudni a párja Tóth Gabinak - videó

Mint írtuk, valószínűleg nem lesz egyszerű dolga a mai Dancing with the Starsban Tóth Gabinak és Papp Máté Bencének, ugyanis most a táncos jelentkezett sérült, bekötött kézzel, azonban nem árulták el, hogy mi a probléma. Múlt héten Tóth Gabi bokája bicsaklott ki, ez nehezítette a feladatukat, de egyelőre jól veszik az akadályokat. A sztárpárnak most néhány kérdésre kellett válaszolni a TV2 kamerái előtt, leginkább a kapcsolatukról.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi a Dancing with the Starsban

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Tóth Gabiéknak el kellett dönteni, hogy egy-egy állítás melyikükre jellemzőbb inkább. Azonban nem mindig értettek egyet, ugyanis arra a kérdésre, hogy melyikük készülődik többet színpadra lépés előtt mindketten azt mondták, hogy a másikuk. A titkolózás is szóba került az interjúban, amikor is Papp Máté Bence egy nagyon érdekes dolgot árult el az énekesnőről, ugyanis szerinte lehetetlen hazudni neki. Ő legalábbis egyszer megpróbálta, de azonnal lebukott.

Egyből tudta. Ő egy olyan boszi, aki belelát a lelkembe

- magyarázta Papp Máté Bence, és Tóth Gabi is egyetértett ezzel, ami szerinte életkorának és tapasztalatának is köszönhető.

A táncos és Tóth Gabi ma is színpadra lépnek a TV2 táncos show-jában, ahol egyéni produkciójukon túl még egy látványos párbajt is vívnak, ellenfeleik pedig Kucsera Gábor és Stana Alexandra lesznek.

Tóth Gabi teljesítményét vitatják

Rögös az út a siker felé Tóth Gabinak és párjának, ugyanis sokszor a zsűritől, máskor a nézőktől is kritikákat kapnak. Az énekesnő azonban nem hagyja magát, többször is visszaszólt már a Dancing with the Stars zsűritagjainak. Teljesítményük is hullámzó a műsorban, kerültek már veszélyzónába is, végül megmenekültek a kieséstől.

Legutóbbi tangójuk sem aratott osztatlan sikert, ugyanis az este legalacsonyabb pontszámát kapták. Tóth Gabi az adás után oda is szúrt a Dancing with the Stars zsűrijének, kifejtette, hogy szerinte csak a nézőkre számíthatnak a párjával.

Ami a legfontosabb, hogy hiába kaptunk ennyire kevés pontokat és kerültünk az utolsó helyre, megmentettetek bennünket a veszélyzónától a szavazataitokkal.

Elmondani nem tudjuk, hogy mennyire sokat jelent nekünk!... Az biztos, hogy mostantól senki másnak nem szeretnénk bizonyítani, csak nektek és magunknak" - írta a múlt heti élő show után Tóth Gabi.