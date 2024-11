Tóth Gabi párja megsérült a Dancing with the Stars élő adása előtt

Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence több videóban is sérülten, kötéssel a kezén tűnt fel, elképzelhető, hogy a Dancing with the Stars próbái alatt történt vele valami – ahogy egyébként korábban az énekesnővel is, akinek pedig a lába bicsaklott ki.

Papp Máté Bence és Tóth Gabi egy Instagram-sztoriban: itt is jól látszik a táncos sérülése

Fotó: Instagram/Tóth Gabi

Papp Máté Bence bekötött kézzel szerepelt a TV2 friss háttérvideójában is, ahol Tóth Gabival az alábbi kérdésekre válaszoltak – vagy legalábbis próbáltak válaszolni, amikor épp nem nevették el.

Melyikőtök készülődik többet a tükör előtt, mielőtt a színpadra lép?

Melyikőtök a romantikusabb?

Melyikőtök bírja jobban a korán kelést?

Melyikőtök maradna tovább életben egy lakatlan szigeten egyedül?

Melyikőtök köt könnyebben kompromisszumot?

Melyikőtök tud jobban titkot tartani?

Melyikőtök bírja jobban a kritikát?

Nézze meg!

Így szerepelt eddig Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Tóth Gabi és Papp Máté Bence az idei Dancing with the Stars első adásában még a veszélyzónába kerültek a Szécsi Pál-dalra előadott rumbájukkal, de akkor végül Kamarás Norbert és Sebesi Daniella estek ki a műsorból.

A második, halloweeni adásban jive-oltak Tóth Gabiék, aztán pedig bécsi keringőt mutattak be – amire a korábbi 20-21 pontok helyett már 24-et kaptak a zsűritől, vagyis Ördög Nórától, Szente Vajktól és Juronics Tamástól.

Legutóbbi tangójukkal ismét visszaestek, az este legalacsonyabb pontszámát kapták. Tóth Gabi az adás után oda is szúrt a Dancing with the Stars zsűrijének, kifejtette, hogy szerinte csak a nézőkre számíthatnak a párjával: "Ami a legfontosabb, hogy hiába kaptunk ennyire kevés pontokat és kerültünk az utolsó helyre, megmentettetek bennünket a veszélyzónától a szavazataitokkal. Elmondani nem tudjuk, hogy mennyire sokat jelent nekünk!... Az biztos, hogy mostantól senki másnak nem szeretnénk bizonyítani, csak nektek és magunknak" – írta.

Szombat este ötödször is színpadra állnak a Dancing with the Starsban, előtte azonban a botrányba keveredett Andrei Mangrával is láthatnak egy exkluzív interjút a TV2 nézői.