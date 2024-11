Titkos videó készült Tóth Gabiról

Október 26-án indult a TV2 nagysikerű műsora, a Dancing with the Stars. Az ötödik évad első adásában Ördög Nóra kifejtette, hogy ez a széria mindig eddigieknél erősebb, hiszen elképesztő produkciókat láthattak a nézők. Ma este Tóth Gabi és néptáncos párja, Papp Máté Bence is a táncparkettre lép majd ismét, az énekesnő pedig gőzerővel próbál, hiszen mindennél jobban bizonyítani akar a zsűrinek és a nézőknek is.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Tóth Gabi párja az énekesnő teljesítményéről mesélt

A minap Papp Máté Bence levideózta Tóth Gabit, aki szorgalmasan táncolt a teremben, azonban erről nem tudott a Dancing with the Stars versenyzője.

"Ilyen Gabriellám, amikor 7x megcsináljuk a hétvégi koreót és felszívja magát a 8.-ra!

Büszke vagyok rád világsztárom!

Szombaton leszakítjuk a színpadot" - írta az Instagram-oldalán a férfi, amire Tóth Gabi is reagált.

Te felvettél sutyibaaaa? Köszönöm, hogy elviselsz. Egy ilyen hét után is összekaptál és nagyon sok erőt adtál nekem! Legjobb tanár, legjobb társ vagy!

- fűzte hozzá a TV2 sztárja.

A felvétel megtekintése után több követőjük is elismerésüket fejezték ki, és drukkolnak a párosnak.

Az előző produkció nem volt túl sikeres

Tóth Gabi és a párja, Papp Máté Bence rumbával mutatkoztak be, a zsűritől 20 pontot kaptak a produkciójukra. Az ítészek nem voltak teljesen elégedettek a páros teljesítményével: Juronics Tamás azt tanácsolta Gabinak, hogy ideje lenne elengednie a bántott nő szerepét, Szente Vajk pedig kiemelte, hogy ide nem elég az, hogy ketten vannak a világ ellen, hanem el kell kezdeni más dolgokat csinálni. Habár a szerelmüket foglalták össze, szerinte inkább még több táncórára lett volna szükség a társastáncok tekintetében, a rumba sajátosságaiból pedig csak keveset látott.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence az élő adás után Instagram-sztoriban reagált a hallottakra, ugyanis éles kritikát fogalmazott meg velük szemben a zsűri.

Azt gondoljunk, és a leveleitekből, a kommentjeitekből, amiket kapunk tőletek, azt látjuk, hogy nektek is nagyon tetszett, és ti is értetlenül álltatok egy-két olyan dologhoz, ami már-már személyeskedésbe ment át, amit mi nagyon nem szerettünk volna.

Tehát, nem ez volt a célunk vele. Nagyon sok technikailag nehéz dolgot oldottunk meg ebben a rumbában, olyan lépéssorokat, amelyeknek tényleg az volt a lényege, hogy bemutassuk azt, hogy mi tanultunk rumbázni" - mondta Tóth Gabi, aki kiemelte, hogy nagyon büszke párjára és magára is, hiszen amit szerettek volna, azt meg tudták valósítani a táncparketten.