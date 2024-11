Tóth Gabi üzent azoknak, akik nem bíztak a barátjában

„Nagyon köszönjük nektek a szavazatokat! Elképesztő érzés volt, amikor bemondták a nevünket elsőként. Ez a dinamikus freestyle tánc volt a legnehezebb koreográfia számomra, de a legélvezetesebb is eddig, mert nagyon húzós és kemény elemeket kellett megcsinálnom benne! Viszont sikerült négy nap alatt és nagyon boldog vagyok” – írta Tóth Gabi, majd sokaknak köszönetet mondott a posztjában.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: Instagram

„A kellékesektől, a takarítókon át mindenkinek hálásak vagyunk! Máté pedig elképesztő, amit letesz a színpadra hétről-hétre, fantasztikus ember, táncos és a sok kételkedő most láthatja, hogy egy ’néptáncos’ is milyen profin hozza le ezeket a táncstílusokat. A nyitány táncokban is ott van minden héten és nagyon büszke vagyok rá! Már megyünk is a táncterembe most reggel és készülünk nektek ismét sok meglepetéssel és két tánccal, ölelünk benneteket! Köszönjük nektek a támogatást!” - írta Tóth Gabi a show után a közösségi oldalán.

