Tóth Vera drámai vallomása: komoly betegsége miatt nincs még gyereke

A Megasztár első évadának versenyzője volt Tóth Vera, aki 19 évesen indult el a tehetségkutatóban és végül meg is nyerte, így ő lett 2004-ban az év hangja, ez pedig örökre megváltoztatta az életét. Azóta is zenéléssel foglalkozik, viszont közben igyekezett már családot is alapítani, hiszen össze is házasodott Pauli Zoltán séffel, akihez 2023-ban ment hozzá titokban. Jelenleg közösen működtetik Palkonyán a Palkonyha nevű fogadót és lakáséttermet. A 39 éves énekesnő a magánéletéről ritkán nyilatkozik, igyekszik kerülni a botrányokat, most azonban elárulta, hogy komoly betegsége van, és ez korlátozza őt sok mindenben, a gyerekvállalásban is, pedig nagyon vágyik egy gyerekre.

Tóth Vera húgával, Tóth Gabival és kislányával. Tóth Vera sokat foglalkozik Hannarózával, de szeretne már saját gyereket

Fotó: Tóth Vera Instagram

Nagy felelősség erről beszélni, de nem titok: in­zu­lin­re­zisz­tens vagyok. Ha ezt nem kezelik, abból nagyon komoly szív- és érrendszeri problémák lehetnek: akár sztrók vagy szívinfarktus is, és a cukorbetegség

- ismerte el korábban Tóth Vera a közösségi oldalán, ahol hosszasan leírta, hogy már majdnem autóbalesetet szenvedett egy rosszullét miatt, amikor végül bement orvosi segítséget kérni, így derült fény a betegségére. Folyamatos rosszulléteit eleinte pánikbetegségnek gondolta, 180-as pulzussal, pánikrohamokkal, alváshiánnyal küzdött hosszú időn át.

Úgy kelsz fel, hogy félsz tőle, úgy fekszel le, hogy félsz tőle.

Úgy eszem meg bármit, hogy már rettegek tőle mikor jön legközelebb. Nem merek kilépni a lakásból. Elkezdenek különböző szorongásbéli problémáid lenni" - magyarázta az énekesnő, akinek szerencséje, hogy időben kiderült, valójában mi áll a rosszullétek mögött, mielőtt még súlyosbodott volna az állapota a kezeletlen betegségek miatt.

Tóth Vera most elismerte, hogy már évek óta érzi, hogy nincs rendben valami az egészségével, amit abból is sejtett, hogy bár nagyon szeretne gyereket vállalni, de eddig sem jött össze. Így, hogy végre fény derült az inzulin rezisztencia problémájára, talán végre a gyerekvállalás kérdésére is sikerül pontot tenni, és az énekesnő is végre édesanyává válhat. Szigorú diétával, gyógyszeres kezelések segítségével valószínűleg orvosolható lesz ez a probléma - számolt be róla a Tények Plusz.