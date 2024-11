Erre a legendás énekesre akar hasonlítani a TV2 gigamellű, plasztikafüggő sztárja

Tuvic Aleksandra sosem titkolta, hogy plasztikafüggő, csak az orrát öt alkalommal operáltatta meg, mire úgy érezte, hogy elégedett az eredménnyel, szinte nincs olyan testrésze, amit ne szabtak volna át. A Kőgazdag fiatalok sztárja rendszeresen költ milliókat a testére, mert állítása szerint korábban nem volt elégedett saját magával, ezért döntött úgy, hogy teljesen átszabatja magát.

PSG Ogli és Tuvic Aleksandra, a Kőgazdag fiatalok sztárjai

Fotó: TV2

Most megdöbbentő nyilatkozatot tett arról, hogy kire szeretne hasonlítani, és melyik testrészét irigyli leginkább a világsztárnak.

Tuvic Aleksandra a minap épp TikTok-on indított élő videót, amikor egy követője gúnyosan azt írta neki, hogy lassan úgy néz ki, mint Michael Jackson, akiről köztudott, hogy számtalanszor operáltatta meg magát. Tuvic azonban nem sértődött meg ezen a hozzászóláson, sőt, meglepő reakciót váltott ki belőle a kritika

Bárcsak olyan kicsi orrom lenne, de ezt még 5 műtéttel sem sikerült elérni

- vágott vissza, és kiderült, hogy erre törekszik az orrát már ötször is átszabató realitysztár.

Követői megdöbbentek ezen a reakción, sokan óva is intették - az állítása szerint - testképzavarral küzdő Tuvic Aleksadnrát, hogy semmi gond nincs az arcával és egyáltalán nem állna jól neki egy ilyen változtatás. Valószínűleg azért is írtak neki sokan, mert a Kőgazdag fiatalok indulása óta is sokat változott, ugyanis drasztikusan lefogyott, és azóta a szemhéját is megműttette, ahova szálbehúzást kért - írja a Ripost.

Michael Jackson orrát irigyli Tuvic Aleksandra

Fotó: Getty Images/2006 Getty Images/Dave Hogan

Testképzavara miatt fogyott Tuvic Aleksandra

A TV2 gigamellű sztárja láthatóan sokat fogyott az elmúlt időben, amit a követői is észrevettek, azonban ezt Tuvic Aleksandrának kevésbé feltűnő, mint a külső szemlélőknek.

Mindenki szóvá teszi, hogy rengeteget fogytam, de lehet, hogy megint kialakulóban van egyfajta önképzavar nálam, mert én ezt nem látom magamon ennyire

- kezdte a TV2 sztárja.

"A legtöbben azt mondják, hogy az arcomon nagyon feltűnő, de emiatt sokan azt hiszik, hogy megint megműttettem magam. Igaz, egy szemhéjplasztikám az volt, de semmi más, az pedig nincs hatással az arcom többi részére" - tette hozzá.