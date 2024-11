Ezt akarja valójában PSG Oglitól a TV2 gigamellű sztárja, Tuvic Aleksandra

Nagyon jó kapcsolatban van egymással a Kőgazdag fiatalok két sztárja, közel is állnak egymáshoz, így nem meglepő, ha egyre nagyobb bizalom alakul ki kettejük között. Most Tuvic Aleksandra őszintén elmondta, mit gondol PSG Ogliról és mit szeretne tőle valójában. Nem azt, amire mindenki gondol, de meglepő választ adott.

Ebbe a műsorba menne PSG Oglival Tuvic Aleksandra

Fotó: Tuvic Aleksandra / Instagram

Tuvic valódi nagy vágya az, hogy a Kőgazdag fiatalok másik sztárjával együtt vegyen részt az Ázsia Expresszben. Elmondása szerint, ha meghívnák ők igent mondana, mert szerinte nagyon jól teljesítene, főleg, ha PSG Ogli lenne a párja, de valójában ez sem annyira fontos, mint a műsorban való részvétel.

Bárkivel elmennék a Kőgazdag Fiatalok szereplői közül, szerintem ebben az évadban olyan volt a társaság, hogy mindenkivel megtaláltam a közös hangot.

De nyilván Olivérrel mennék a legszívesebben, biztos az lenne a legjobb, ha mi ketten mennénk. Szétoltanánk egymást, mert mindketten nagyon hangosak vagyunk, meg nagyon akaratosak, szóval nagyon vicces páros lennénk" - magyarázta Tuvic Aleksandra, aki tovább is fejtegette, hogy miért lenne tökéletes választás az Ázsia Expresszbe.

Simán bevállalnám, nem félek semmitől, kivéve a kígyóktól, mondjuk azoktól nagyon. Az evéssel se lenne gond, már összement a gyomrom, mert rengeteget diétáztam mostanában és nem is vagyok finnyás, szinte bármit megeszek.

Sőt, őszintén még az se feltétlenül zavar, ha nem tudok előtte mondjuk kezet mosni vagy kézzel-lábbal kell ennem. Ha stoppolnék biztos vagyok benne, hogy felvennének, vagy max felhúznám a pólómat ha mégsem. Valószínűleg azzal sem lenne gond, hogy befogadjanak éjszakra, mert több nyelven beszélek, nagyon jól kommunikálok és nem is vagyok válogatós, szóval nekem bármilyen hely megfelelne" - magyarázta a Borsnak Tuvic Aleksandra, aki nagyon élvezte a nemrég véget ért Kőgazdag fiatalok forgatását is, de most szívesen kipróbálna valami újat. Bár a nagy vágya az Ázsia Expressz, és szerinte jó jelölt is lenne, annyi kétsége támadt, hogy az erőnléte nem túl jó, valószínűleg az olyan feladatokon vérezne el.