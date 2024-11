Műsorváltozás lesz szombat este a TV2-n

A TV2 műsorváltozást jelentett be szombat estére: november 30-án, a korábban kiadott 19.30-as kezdés helyett már 19.15-től a képernyőn lesz a Dancing With The Stars - Mindenki táncol. Ez azt is jelenti, hogy a Tények Plusz rövidebb lesz aznap este.

Dancing with the Stars, TV2

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A show várhatóan este 11 felé ér véget, utána az Egyiptom istenei című film lesz látható, olyan színészekkel, mint Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Courtney Eaton és Élodie Yung.

A Dancing with the Stars ötödik élő show-ja szombat este volt képernyőn, ismét egy páros búcsúzott. Ezúttal a kétszeres világbajnok kajakos, olimpikon, Kucsera Gábor és profi táncos partnere, Stana Alexandra esett ki a versenyből. A Dancing with the Stars párosa a kiesésről és a jövőbeli tervekről meséltek az Origónak.