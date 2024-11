Üvöltés: 8 nő együtt üvöltötte a világba, hogy a pasik és a kacsák menjenek a fenébe!

Hányszor érezte úgy, hogy kiállna és a világba kiáltaná az élet igazságtalanságait? Az Apple TV+ Üvöltés című antológia sorozata erre tett egy nagyon erős kísérletet, még hozzá a mese és a szürrealizmus eszközeivel. A nyolc történet főszereplői között olyan sztárokat láthatunk, mint Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie vagy Betty Giplin.

Üvöltés: Itt minden megtörténhet

A Cecelia Ahern könyve alapján készült nyolc szürreális mese egy-egy nagyon is valóságos esetről mesél bő fél órában egyesével. A nő, aki eltűnt, mert színesbőrű; a nő aki fotókat eszik, mert az anyja demens; a nő, akit rejtélyes sebek lepnek el, mert a terhessége alatt majdnem meghalt; a modell, akinek egy polcon ülve kell élnie a férje kívánsága szerint; a nő, aki a saját gyilkosságát nyomozza ki; a lány, aki a meggyilkolt apja lovát akarja és a nő, aki visszacserélte a szupermarketben a használt férjét; és akkor még ott a szingli, akit felültetett egy kacsa. Leírva kicsit futurisztikus, de ha csak a rész címek mögé nézünk, egy-egy ismerős helyzet rögtön eszünkbe juthat az életünkből.

Az Üvöltés a mi történetünk

A 2022-ben készült, és hazánkban szinte egyáltalán nem ismert sorozat különlegessége, hogy olyan mindennapi helyzetek tesz a szürrealizmus világába. Olyan szituációkat, amik pont attól lesznek nagyon is átélhetők számunkra, hogy bizonyos pillanatiban nyitva marad a szánk legyen szó a fényképevésről, a három éve polcon ülő modellről vagy a nőről, aki egy tavi kacsával él bántalmazó kapcsolatban. Nem mindenkinek való az Üvöltés és nem minden sztori lesz teljesen átélhető egy magyar néző számára, gondolok itt rögtön az első részben a Barbie-ból ismert, amúgy zseniális Issa Rae történetére, ami a modern kori rasszizmus eléggé amerikai meséje, vagy az utolsó történet bosszúálló amerikai őslakos cowboylánya is nehezen megfogható a mi kultúránkban. A többi történet azonban nagyon is átérezhető: legyen szó egy demesn anyáról, akinek a lánya szó szerint zabálja az emélkeiket, egy bántalmazó kapcsolatról, a szülés utáni depresszióról és a dolgozó anyák szinte maró bűntudatáról, a trófeafeleségek látszólag csillogó, ám nyomorúságos életéről vagy arról, milyen veszélyeknek vannak a mai napig kitéve a nők.