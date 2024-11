Vajna Tímea megmutatta a melleit halloween alkalmából - fotók

Vajna Tímea szexi doktornőnek öltözött halloween alkalmából, komoly dekoltázzsal készült az ünnepre – a szettjéről pedig az Instagramon is mutatott pár fotót. Íme, az egyik:

Vajna Tímea halloweeni kosztümjében

Fotó: Instagram/Vajna Tímea

Lapozható bejegyzésében látható, hogy halloweeni kosztüm a háziállataira is került, talán rájuk utal a kísérőszöveg: "Doctor C és Batman D". Nézze meg a posztját!

Vajna Tímea nemrég még festményt árult

Vajna Tímea legutóbb azzal keltett feltűnést a közösségi médiában, hogy áruba bocsátott egy számára fontos emléket, amelyet néhai férje, Andy Vajna még Sylvester Stallonétól kapott. A producer és a színész a Rambo-filmeken dolgoztak együtt, így Stallone direkt Vajnának festett egy képet, amelyet Rambo figurája ihletett – miközben egyébként több kiállítása is volt már az Egyesült Államokban, igen kelendőek egyébként a művei.

"Stallone festette, amikor Andyvel a Rambót forgatták. Természetesen alá is írta. Kérlek, ha érdekel, akkor írj nekem privát üzenetet" – írta korábban az Instagramon Vajna Tímea. Azt nem árulta el, hogy miért szabadulna a festménytől, de nemrég az utolsó magyar cégének érdekeltségéből is kiszállt, teljes mértékben az Egyesült Államokban képzeli el az életét új férjével, Ráthonyi Zoltánnal.

Nem mondott le a babáról

"Remélem, jövő ilyenkor már a kisbabámat tarthatom a kezemben az amerikai zászló helyett" – írta Vajna Tímea az amerikai állampolgárság megszerzésekor, a baba azonban azóta sem jött össze. Az influenszer több vetélésen van túl, amiről egy megrázó posztban számolt be korábban: "2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is... Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" – írta.

Vajna Tímea egy szolidabb szelfin

Fotó: Vajna Tímea / Instagram / Vajna Tímea / Instagram

Vajna Tímea az újabb teherbe esés érdekében már rengeteg kórházi kezelésen esett át, legutóbb egy svájci klinikáról jelentkezett. "Végre túl vagyok a kezeléseken dr. Ursula Jacobbal, immunterápia autoimmun és más gyulladásos betegségekre" – írta szeptemberben, miután kiderült, hogy autoimmun betegsége a teherbe esést is akadályozza.