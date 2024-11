Vetkőzés karácsonyra: érkezik a Magic Mike karácsonyi verziója a Netflixre

Idén a Netflix nyolc kockát hoz az ünnepekre minden előfizetőjének. Az Uraim, színpadra! című film a Magic Mike karácsonyi verziója is lehetne, ugyanis a főszereplők nem bíznak sokat a nézők képzeletére. Az ünnepi filmben azonban a bicepszek és hasizmok mellett a szerelem is fontos szerepet kap, elvégre mit sem ér az ünnepi vetkőzés egy kis romantika nélkül.

A szerelem is szerepet kap a Magic Mike karácsonyi verziójának is nevezhető Uraim, színpadra! című filmben (Fotó: YouTube)

Magic Mike ünnepi módra

A történet szerint a Broadway-táncosnő Ashley visszatér szülővárosába az ünnepekre, ahol kiderül: szülei bárját hamarosan be kell zárni. A táncművész azonban nem hagyja annyiban, ezért húz egy merészet, és összeszed egy csak férfiakból álló tánckart, akik előszeretettel vetkőznek a színpadon egy karácsony témájú revü keretében. Mondani sem kell, hogy a műsor hatalmas siker lesz, és még az is lehet, hogy Ashley-t is eltalálja Ámor-nyila a jóképű Luke személyében. Az izmos pasik mellett a romantika és a humor is fontos szerepet kap az Uraim, színpadra! című romantikus vígjátékban.

Nyolc kocka alatt nincs fellépés a Netflix új filmjében (Fotó: YouTube)

Kik vetkőznek a színpadon?

Ashley szerepét Britt Robertson alakítja, akit a magyar közönség leginkább a George Clooney-nevével fémjelezett Holnapolisz című filmből ismerhet. A szerelmi szálat és a nyolc kockákat az egykori tinisztár Chad Michael Murrey biztosítja. A még mindig jóképű 43 éves színész 10 évig játszott a Tuti gimi című sorozatban, illetve Paris Hilton mellett láthattuk őt a Viasztestek című horrorban, valamint Lindsay Lohan és Jamie Lee Curtis 2003-ban készült Nem férek a bőrödbe című testcserés vígjátékban, aminek a jövőre érkező folytatásában is szerepel. A színész úgy tűnik komolyan vette a szerepet, ugyanis elég durván kigyúrta magát a szerep kedvéért.

A két főszereplő mellett Marc Anthony Samuel és Colt Prattes is feltűnik. Az Uraim, színpadra! című film november 20-án érkezik a Netflixre!