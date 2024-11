Betörtek Vilmos hercegékhez, amíg aludtak

Két álarcos férfi tört be a windsori kastély területére, miközben Vilmos herceg és a családja is ott tartózkodtak. A rablók éjszaka átmásztak a jó kétméteres kerítésen, és a birtokon fekvő pajtából több járművet elvittek. Egy pickuppal és egy quaddal távoztak, visszafelé a kocsival törték át a biztonsági kaput – írja a The Sun.

Vilmos herceg egész családja aludt, amíg betörtek

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP / HENRY NICHOLLS / AFP

A lapnak nyilatkozó informátor szerint a riasztó nem jelzett a betöréskor, a biztonságiak már csak akkor vették észre a rablást, amikor a két férfi kifelé igyekezett a járművekkel. A bennfentes szerint az elkövetők már egy ideje figyelhették a windsori birtokot, hisz pontosan tudták, hol tárolják a járműveket, és azt is tudták, hogy mi lenne a legalkalmasabb időpont a betörésre.

Egyelőre nem történt letartóztatás, a nyomozás folyamatban van"

– kommentálta röviden az esetet a rendőrség.

A The Sun közben arra is kitért, hogy Károly király és Kamilla királyné épp nem tartózkodtak a rezidencián a betörés idején, Vilmos herceg azonban a teljes családjával a közeli épületben aludt, Katalin hercegné mellett a gyerekek is otthon voltak.

Vilmos herceg élete legnehezebb évéről vallott

Vilmos herceg nemrég egy Dél-Afrikában készült interjúban vallott arról, hogy az idei élete legnehezebb éve volt, hisz édesapját, Károly királyt, illetve feleségét, Katalin hercegnét is rákkal diagnosztizálták. "Őszintén? borzasztó volt. Talán ez volt életem legnehezebb éve. Nagyon nehéz volt minden mást is megoldani, és mindent összefogni, de nagyon büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok apámra, hogy úgy kezelték a dolgot, ahogy kezelték. Mindenesetre családi szempontból brutális volt" – magyarázta.

Vilmos herceg korábban elhidegült testvéréről, Harry hercegről is először beszélt hosszú idő után: habár öccsével évek óta nincsenek jóban, egy régi családi emléket szívesen idézett fel. Nem ez volt mostanában az egyetlen jele annak, hogy a helyzet hamarosan normalizálódhat a brit királyi családban, hisz III. Károly király szeretné többet látni Amerikában élő fiát, valamint Katalin hercegné sem adta még fel a tervét, hogy kibékíti a testvéreket.