Vomberg Frigyes az Origónak: Iringót nem ismertem, de vannak elvárásai

A Séfek Séfe piros csapatának vezetője a Dancing with the Starsban versenyzőként nem gondolja, hogy bármikor vitatkozni kéne a zsűrivel - erről is beszélt az Origónak. És milyen Vomberg Frigyes és Südi Iringó kapcsolata?

Vomberg Frigyes az Origónak elmondta, hogy meglepődött, amikor felkérte őt a Dancing with the Starsra a TV2. „Teljesen váratlanul ért, nem gondoltam volna, hogy ilyen műsorra alkalmas lehetek, hiszen nem tartom magam kimagaslóan nagy táncosnak” – mesélte. Südi Iringó, Vomberg Frigyes

Fotó: TV2 Fiatalon persze járt táncos bulikba, de egészen más a kettő. „Nem szabad összehasonlítani ezt, meg a diszkót, az esküvői bulikat, azokat persze szerettem, de ez más kategória, sokkal keményebb. Mi bő két héttel az első adás előtt kezdünk el próbálni, és heti hét nap, napi minimum négy órát gyakorlunk. Nagyon le vagyunk maradva, megpróbáljuk behozni, amennyire csak lehet” – tette hozzá. Südi Iringó a partnere, korábban nem volt személyes ismeretség. „Persze az eredményeit tudtam, csodálatos vele a munka, nagyszerű személyiség. Türelmesen tanít. Kedves, de maximalista, vannak elvárásai” – mondta róla. Vajon mennyire számít a továbbjutás szempontjából egy ismert ember eleve meglévő népszerűsége, és mennyire fontos az adott heti tánc? Vomberg Frigyes erre nem tud pontos választ adni: „Ebből a szempontból nagyon nem vagyok képben, nem tudom, hogy nekem milyen a népszerűségem. Nem tudom felmérni, nem voltam ilyen helyzetben, nem vagyok nagyon a neten. Hálás vagyok, ha rám szavaznak a nézők.” Vomberg Frigyes nem fog vitatkozni a zsűrivel A most hatodik évadával képernyőn lévő Séfek Séfe piros csapatának vezetője a Dancing with the Starsban versenyzőként nem gondolja, hogy bármikor vitatkozni kéne a zsűrivel. „Van, aki ért a tánchoz, mint ők, és van, aki nem ért hozzá – mint én. Minden észrevételt el tudok fogadni tőlük, és csak ámulok, hogyan fogalmazzák meg a dolgokat, a kíméletes kritikát szépen adagolják.” Vomberg Frigyes persze szeretne minél tovább jutni, de nem álmodozik a végső győzelemről. „Nincs kitűzött célunk, hiszen csak beleestünk valamibe mi ketten… nekem már az nagy eredmény volt, hogy az első adásból továbbjutottam. Az a célom, hogy legyőzzem önmagam” – mondta az Origónak. Itt olvashat többet a műsorról. Minden videót itt nézhet vissza. Itt nézheti meg az első heti produkciójukat:

