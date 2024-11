Wednesday 2. évad – Lady Gaga is szerepet kap a folytatásban

A 38 éves Oscar-díjas énekesnő beszállt a Netflixre érkező sikersorozat 2. évadába. Tim Burton sorozata 2025-ben visszatér, ráadásul Lady Gaga is szerepet kap a Wednesday új évadában, ami a Here We Woe Again alcímet kapta.

Vágólapra másolva!

Az Adams Family különc kamaszlánya, Wednesday Adams 2022 meghódította a Netflixet és azáltal a világot. A pillanatok alatt virálissá vált táncát fiatalok milliói utánozták le a TikTokon, továbbá két éve nincs halloweeni buli minimum négy-öt, Wednesday Adamsnek öltözött lány nélkül. Wednesday Adams visszatér (Fotó: Northfoto) A Wednesday első évada hatalmas siker volt Bár azt még nem tudni pontosan, hogy Tim Burton milyen volumenű szerepet szánt Lady Gagának, ahogy azt sem, hogy az egyelőre gyerek nélküli énekesnő szerepe végigkíséri-e az évadot, vagy csak egy cameóról van szó. Egy biztos: a sorozat második évada már javában forog Írországban, és a Netflix az elkövetkező esztendőben már műsorára is tűzi a Wednesday folytatását, amelynek első évada nem csak Jenna Ortegának, de Lady Gagának szintén hatalmas sikert hozott. Wednesday tánca ugyanis Gaga Bloody Mary dalával vált TikTok-trenddé, nem pedig az eredeti The Cramps nótával, ahogy a sorozatban láthattuk. Jenna Ortega Lady Gagával táncolhat Jenna Ortega ismét magára ölti az összes létező fekete ruhadarabját, hogy az első szériához hasonló sikereket érjen el, ebben pedig olyan előkelő társa lesz, mint a tizenháromszoros Grammy-díjas Lady Gaga. Az olasz felmenőkkel rendelkező énekesnőtől nem idegen a filmek világa sem, idén a felemásra sikeredett Joker folytatásában, a Joker: Kétszemélyes téboly című thriller-musicalben volt Joaquin Phoenix társa, ezt megelőzően pedig 2021-ben A Gucci-házban, valamint 2018-ban a Csillag születik című mozikban mutatta meg filmvászonra termettségét. Nem mellesleg Lady Gaga 2016-ban az American Horror Story 5. évadában, a Hotelben szintén óriásit alakított. Nem csoda hát, hogy a Wednesday-rajongók tűkön ülve várják a megjelenését az Adams Family következő történetében. Lady Gaga is szerepet kap a Wednesday 2. évadában (Fotó: Northfoto) Nem csak Lady Gaga az új sztár Bár minden bizonnyal az énekesnő a legnagyobb meglepetés a Wednesday közelgő évadával kapcsolatban, de az újonnan érkező színészek között olyan legendák is helyet kaptak, mint Steve Buscemi, Christopher Lloyd, vagy Billie Piper. A 2025-ös premier már jó ideje a levegőben van, ha pedig bízhatunk a marketingesek időzítésében, akkor egyértelmű, hogy a halloweeni beöltözős időszak előtt megkaphatjuk a Wednesday második évadát, a Here We Woe Againt.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!