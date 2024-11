Egy isten háta mögötti faluban bukkant fel Ariana Grande

Az Óz, a csodák csodája alapján készült Wicked forgatási helyszíne egy vidéki angol falu, Ivinghoe volt, amin valószínűleg a kevés helyi lepődött meg a legjobban. Pletykákat már a munkálatok megkezdése előtt lehetett hallani, a nagyjából ezer lakos mégis döbbenten figyelte, amint a falujuk átalakult Smaragdvárossá, majd megjelent Ariane Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum. Helyiek meséltek arról, hogy mit szóltak a Universal kameráihoz.

A Wicked forgatási helyszíne: az egyetlen fotó Ivinghoe-ról a Wikipédián

Fotó: Wikipedia / Wikipedia

Lenyűgöző a Wicked forgatási helyszíne Angliában

Az ivinghoe-i főutca, a High Street kávézójának tulajdonosa, az 55 éves Russell Smith szerint a filmesek megjelenése leginkább egy földönkívüli invázióhoz hasonlított, főleg, hogy a Wicked díszlete egy csatorna partján, egy mezőn terült el. "Általában nincs ott semmi, úgyhogy arra gondoltunk: »Mi a fene ez?«.

Egyszerűen rendkívüli volt, ahogy kibontakozott. Úgy nézett ki, mint egy kör alakú falu, amelybe egy sárga téglaút vezet be, majd vissza.

Rengeteg forgatási munkálatot lehetett látni hatalmas darukkal, nagy világítóállomásokkal, amelyek megvilágították a területet. Elképesztő volt" – magyarázta a férfi a BBC-nek.

Néha szürreális volt, ahogy sétáltunk, és hallottuk az éneklést.

Rendkívüli volt az a rengeteg munka, amit a díszlet felépítésébe fektettek. Eleinte nem igazán tudtad, hogy mi az – próbáltad kitalálni, milyen jeleneteket forgatnak. Aztán a legtöbb ember a sárga köves utat kereste" – mondta egy helyi pub, a The Village Swan 32 éves üzemeltetője, Nicola Johns.

Cynthia Erivo és Ariana Grande a Wickedben

Fotó: Universal Pictures

A nő egyébként szerette volna, ha Ariana Grande legalább egyszer besétál a kocsmájába, ez azonban nem történt meg – ahogy a szomszédos pub, a Rose and Crown pultosa is csak arról számolt be, hogy a stábtagok néha megittak náluk valamit, ha a forgatási menetrend engedte.

Zarándokhely lehet a Wicked forgatási helyszíne

A forgatócsoport viszonylag hamar továbbállt, hogy a borehamwoodi Sky Studiosban folytassa a munkát, Pöttömföld és Óz varázslatos világa olyan hirtelen eltűnt Ivinghoe mellől, mint ahogy érkezett – 2023 őszén végleg lebontották a díszletet.