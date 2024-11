Egy pornóoldalt népszerűsítenek a Wicked-filmhez készült Barbie babák dobozain

A december 5-től érkezik majd a hazai mozikba is a várva várt Wicked című film, mely Óz boszorkányainak egy nem ismert története, amelynek főhősei Elphaba (Cynthia Erivo) és Glinda (Ariana Grande) a Shiz Egyetem diákjaiként találkoznak Óz birodalmában, ahol nagyon jó barátság alakul ki kettejük között. Majd miután találkoznak Ózzal, a nagy varázslóval, a barátságukat választás elé állítják, így külön utakon folytatják az életüket. Sorsuk végül beteljesül, hiszen az egykori jó barátnőkből válik az ismert történet, az Óz, a csodák csodája északi jó, és gonosz nyugati boszorkánya.

Ariana Grande, a popsztár alakítja Glindát, a Jó boszorkányt

Fotó: Northfoto

A történet már 20 éve nagy sikerrel szerepel a Broadwayen, a musical Gregory Maguire Boszorkány című könyvének feldolgozása. A történet az Óz, a nagy varázsló előtti időkbe kalauzol minket, ahol megismerhetjük a Glinda, a Jó boszorkány és Elphaba, a Gonosz nyugati boszorkány valódi történetét. Az izgalmas történet iránti érdeklődést persze Ariana Grande szereplése is garantálja, valamint a kétszeres Oscar-jelölt Cynthia Erivo, de rajtuk kívül is számos világsztár kapott szerepet, feltűnik a filmben Jeff Goldblum is, aki Óz, a nagy varázslót fogja alakítani.

A filmet hatalmas várakozások előzik meg, így a marketingesek is mindent megtesznek a népszerűsítése érdekében. A Universal Pictures stúdióval együttműködésben elkészített, különleges kiadású Mattel-babák a film főszereplői alapján készítettek, viszont rettenetesen kínos helyzetbe kerültek, ugyanis a babák dobozán nem a szuperprodukció hivatalos honlapja szerepel, hanem egy pornóoldalé. A weboldalak neve közötti hasonlóság miatt történt a félreértés, bár ennek ellenére is hatalmas a botrány, hiszen a babák célköznsége fiatal lányok, gyerekek.

A film hivatalos honlapja épp az 1993 óta működő pornóoldal miatt kapta a WickedMovie.com elnevezést, mivel a wicked.com már foglalt volt a magát minőségi pornóparódiák készítőjeként emlegetett felnőtt tartalmakat nyújtó szolgáltatótól. A hibás hivatkozás természetesen óriási felháborodást keltett a közösségi médiában, a Mattel játékgyár hivatalos közleményben próbálta menteni a helyzetet.

A Mattel tudomására jutott, hogy a főleg az Egyesült Államokban értékesített Wicked-kollekció babáinak csomagolásán egy nyomdahibát találtak. A link a vásárlókat a hivatalos WickedMovie.com oldalra kívánta volna irányítani.

Őszintén elnézést kérünk ezért a sajnálatos hibáért, és azonnali intézkedéseket teszünk a hiba orvoslására. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a tévesen odakerült, hibás weboldal megtekintése gyermekek számára nem ajánlott. Azoknak a vásárlóknak, akik már rendelkeznek a termékkel, azt tanácsoljuk, hogy dobják el a termék csomagolását, illetve takarják el a linket, további információkért pedig forduljanak a Mattel ügyfélszolgálatához" - idézi a Variety a közlemény szövegét.