Találkozott az X-akták két főszereplője, David Duchovny bocsánatot kért

Hosszú idő után találkozott David Duchovny és Gillian Anderson, azaz Mulder és Scully, akik egykor sikerre vitték az X-aktákat. A világ egyik legismertebb sci-fi sorozata lett, a főszereplők pedig világsztárok. Nem csoda, hogy az X-akták reboot terve is előkerül gyakran.

X-akták - lesz folytatás?

Fotó: IMDb

Az X-akták eredetileg 1993 és 2002 között volt képernyőn az USA-ban, itthon is nagyon népszerű sorozatnak számított. A zenéje alapján mindenkinek beugrik, az “igazság odaát van” mondást is gyakran hallani, Mulder és Scully neve is millióknak ismerős. 202 epizód készült a sci-fiből, de két film is készült, az egyik 1998-ban, a másik tíz évvel később.

X-akták

Fotó: FOX

A népszerű sci-fi még visszatért 2016-ban és 2018-ban, aztán úgy tűnt, búcsút veszünk végleg a különleges ügynököktől. Természetesen rengeteget változtak a nézői szokások a 90-es évkehez képest, hogy mást ne mondjuk, megjelent a szélessávú internet és az elérhető tévécsatornák száma is a korábbi sokszorosa lett. De a csúcshoz, 1998-hoz képest, amikor 20 millió amerikai nézte hetente, az utolsó évad 2018-ban már csak 5 millió nézőt érdekelt átlagosan.

Mulder és Scully

Fotó: FOX

Mulder és Scully karakterének megalkotásakor Carter úgy döntött, hogy a sztereotípiákra fittyet hány, a férfi karaktert hívőnek, a nőt pedig szkeptikusnak állítja be – utóbbi szerep hagyományosan a férfiaké volt. David Duchovny a számára nagy ismertséget hozó sci-fi előtt játszott a Twin Peaksben, A látogatóban és a Vörös cipellőkben, ráadásul Chris Carter – aki ismerte a Twin Peaksből – annyira bízott benne, hogy megengedte, hogy beleszóljon, ki legyen a női főszereplő. Erről itt írtunk korábban.

Scully az X-aktákban

Fotó: FOX

2018-ban azonban Gillian Anderson bejelentette, hogy nem kíván többet az X-aktákban szerepelni. Akkor arra hivatkozott, hogy eltűnt a nézők háromnegyede, de korábban volt, hogy felháborodott, mert Duchovny több pénzt kapott ugyanazért a munkáért, mint ő. Amikor Anderson közölte, hogy kiszáll, az alkotó, Chris Carter első reakciója az volt, hogy nélküle ő sem folytatja, de aztán meggondolta magát, és azt mondta, rengeteg misztikus történetet el tudna még mesélni, akár Scully nélkül is.