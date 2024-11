Beperelték a Yellowjackets alkotóit, mert állítólag lopták a sorozat ötletét

A SkyShowtime nagy dobásának számít a 2021-ben bemutatásra került repülőgép-szerencsétlenséget feldolgozó túlélőszéria, a Yellowjackets. A sztori szerint egy gimnáziumi lányfocicsapat gépe lezuhan, és a túlélőknek egy hátborzongató erdőben kell eltölteniük több mint másfél évet. A zord körülmények mellett az egyre sokasodó megmagyarázhatatlan eseményekkel is meg kell küzdeniük, miközben a sorozat olyan tabukat feszeget, mint a kannibalizmus. A két idősíkon futó cselekményben a szereplőket külön színészek játsszák, és olyan nevek is megfordulnak a műsorban, mint Juliette Lewis (Született gyilkosok) vagy Elijah Wood (A Gyűrűk Ura-trilógia). Már a második évadon is túl van a show, jelenleg a gyártási folyamatok alatt álló harmadik felvonást várják a rajongók, viszont egy bírósági eljárás belerondíthat a készületekbe.

Az Eden című horror készítői azt állítják, a Yellowjackets az ő filmjük sztoriját lopta el

(Fotó: Voltage Pictures)

Lopott ötlet lenne a Yellowjackets?

A Deadline értesülései szerint 2024. november 14-én a New York-i szövetségi bíróságon keresetet indítottak a sorozat alkotói, Ashley Lyle és Bart Nicholson ellen, mivel a Yellowjackets (magyar fordításban: Túlélőjátszma) túl sok hasonlóságot mutat egy 2015-ös túlélőhorrorral, az Eden című filmmel. Ahogy panaszukban fogalmaznak a mozifilm készítői:

Amennyiben összehasonlítjuk a film és a sorozat cselekményét, helyszínét, hangulatát, tempóját, karaktereit, jeleneteit és dialógusait, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a két alkotás a legtöbb tekintetben azonos.

Az Eden az amerikai labdarúgó-válogatott fiktív történetét meséli el, akiknek a repülőgépe lezuhan a brazíliai világbajnokságról hazafelé tartva, és a túlélők egy lakatlan szigeten kénytelenek várni, a talán soha meg nem érkező segítségre. Bár a film és a széria közötti hasonlóság tagadhatatlan, a Yellowjackets szerzői korábban már megemlítették, hogy az uruguayi rögbicsapat 1972-ben történt tragédiája inspirálta őket.

A Yellowjackets 3. évada egyébként már 2025-ben érkezik a SkyShowtime platformjára.