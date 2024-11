Nagy és szomorú nap jön minden Yellowstone-rajongó számára

Egy sorozat főszereplőjét kiírni, a karakter és az őt alakító sztár nélkül folytatni általában már a végjáték egyértelmű előjele. Így volt ez a Két pasi – meg egy kicsi estében, ahol megölték a folyamatosan balhézó Charlie Sheen figuráját (akire írták az egész sorozatot), és hasonló történt a Vikingekkel (ahol Ragnart kínozták meg és ölték meg, így távozott a szériában Travis Fimmel.) Most a Yellowstone veszítette el a főszereplőjét, igaz, elvileg az utolsó évadban járunk.

Kevin Costner, Neal McDonough, Yellowstone

Fotó: IMDb

A Yellowstone egy amerikai neowestern, Taylor Sheridan és John Linson munkája, 2018-ban mutatta be a Paramount Network – itthon streamingen a SkyShowtime-on látható. A főszereplők Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille és Gil Birmingham, nyilván előbbi volt a húzónév, egyben a Dutton-család feje. Eddig öt évad, 48 epizód készült.

Sheridan amúgy 2013-ban kezdett el dolgozni a sorozaton, miután megunta a színészkedést, és átváltott a forgatókönyvírásra. Mivel olyan az USA vidéki részein élt, mint Texas és Wyoming, vidéki tájakon, farmerekről szóló sorozatban gondolkodott, így lett a helyszín Montana. Az HBO-nak akarta eladni a sorozat tervét, de a médiavállalatnak nem kellett – majd 2017 májusában a Paramount Network bejelentette, hogy zöld utat adott a Yellowstone-nak.

Egy 1883 című, igen látványosra és fordulatosra sikerült előzménysorozatot is kapott a Yellowstone, miután Sheridan ötéves szerződést kötött a ViacomCBS-szel és az MTV Entertainment Grouppal. A sorozat a Dutton család egy korábbi generációját mutatta be, sok más, új otthonra vágyó család mellett – ekkor telepednek le a Costner alakította karakter ősei a Yellowstone Ranch területén. Egy második előzménysorozat is készült 1923 címmel, ez is persze a Dutton család egy generációjára összpontosít a szesztilalom és a nagy gazdasági világválság idején.

