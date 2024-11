Ők a Z generáció sikolykirálynői: Nemcsak sikítanak, de vissza is ütnek!

Az eredeti sikolykirálynők után most jöjjenek azok, aki bizony nemcsak üvöltözve futnak fel, s alá a lépcsőkön, hanem vissza is csapnak egy rájuk vadászó gyilkosnak. A Z-generáció sikolykirálynőit bizony nem könnyű lenyomni, a mai csajok ugyanis már nem szeretik az áldozatszerepet, talán azért, mert ők biztosan elolvasták az Origo slasher-kézikönyvét arról, hogy hogyan éljenek túl egy kaszabolós filmet.

A Z-generáció sikolykirálynői akcióban

(Fotó: Getty Images)

A Z-generáció sikolykirálynői

Emma Roberts

Emma Roberts-el nem lehet packázni

(Fotó: Getty Images)

Legyen szó az Amerikai Horror Story-ról, vagy a kegyetlenűl vicces Scream Queens – Gyilkos történet című sorozatokról, Emma Roberts a lelkét is kiüvöltötte bennük. Julia Roberts unokahúga úgy tűnik, a horror műfajában érzi magát jól: a flegma cosmo csaj figuráját hozza, aki látszólag magasról tesz a világra, de ha boszorkányok, tinigyilkosok, a Vörös ördög, vagy egy zöld mocsári szörny üldözi, akkor magassarkúban és Chanel kiskabát is képes helyre tenni a támadóját. Roberts titka az, hogy még a komolynak szánt jelenetekbe is képes egy olyan cinikus élt belevinni, amitől igazán egyedivé, viccessé teszi a legdurvább jelenetek is. Roberts sikolyait a Dinsey+-on hallhatják!

Samara Weavinget gyilkos természete teszi túlélővé

(Fotó: AFP)

Samara Weaving

A szegény ember Margot Robbie-ja kivétel: ő már bizonyított rosszlányként is a horrorzsánerben, lásd a Babysitter 1-2-ben a Netflixen, áldozatként a SkyShowtime-on látható Sikoly 6-ban, és igazi horrorhősnőként az Aki bújt című morbid horrorban a Disney+-on. Samara a rejtélyes szemű naiva figuráját hozza, aki pillanatok alatt harci pózba vágja magát, és egy komplett milliomos pszichopata család sem foghat ki rajta az esküvője előtt. Azért reméljük, komolyabb szerepekben is bizonyíthat az amúgy nagyszerű ausztrál színésznő, de addig is készül az Aki bújt második része.

Melissa igazi kemény csaj

(Fotó: AFP)

Melissa Barrera

Az egzotikus szépségű színésznő a Sikoly 5-6-ban illetve az Abigal című horrorokban bizonyította, nagyon jól áll neki a műfaj. A Sikoly reboot részeiben ráadásul egy olyan, a belső démonjaival küzdő hősnőt mutat meg a fiatalabb generációnak, aki egy nem egydimenziós áldozat. Sőt, az sem kizárt, hogy van egy sötétebb oldala. Hogy láthatjuk-e ezt kibontakozni? Sajnos sok esély nincs rá, bár a Sikoly 7 bemutatóját eltolták 2026-ra, Barrerát kirúgták a produkcióból.