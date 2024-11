Csalók élnek vissza Zámbó Árpy nevével

Zámbó Árpy dühösen reagált arra, hogy internetes csalók a nevében próbálnak pénzt szerezni. Valaki létrehozott ugyanis egy hamis közösségi profilt a nevével és a fotójával, majd a követőknek és ismerősöknek kellett el írogatni, hogy pénzt csaljon ki tőlük.

Zámbó Árpy most korántsem ilyen jókedvű, mint a színpadon

Fotó: Facebook/Zámbó Árpy / Facebook/Zámbó Árpy

"A napokban egyre sűrűbben kaptam hívást a barátoktól és közeli ismerősöktől, de már rajongóktól is, hogy van egy oldal, ahol az én nevemben, a saját képeimmel írogatnak oltári nagy baromságokat, tele helyesírási hibával.

Az elején még nevettem rajta, azt gondoltam, hogy vicc, de ez az alak elkezdte zaklatni a hozzám közelálló embereket.

Privátban ír rájuk, van, aki ordenáré üzeneteket kapott, olyan is akadt, akitől pénzt kért a nevemben. Teljesen fel vagyok háborodva" – mondta Zámbó Árpy a Metropolnak.

Az énekes a lapnak arról is beszélt, hogy először megpróbálta maga felvenni a kapcsolatot a profil kezelőjével, majd miután nem kapott választ, a Facebookhoz fordult. Az ügyben eddig nem történt érdemi változás, így Zámbó Árpy arra kérte a követőit, hogy minél többen jelentsék a hamis oldalt.

Zámbó Árpy botrányos emlékkoncertet adott

Zámbó Árpy legutóbb talán azzal került be a hírekbe, hogy botrányt okozott a balatonboglári Zámbó Jimmy-emlékkoncerten, ahol a 23 éve meghalt testvére dalait énekelte – félig azonban playbackről, amivel sok kommentelő szerint inkább meggyalázta Zámbó Jimmy emlékét.

"Biztos, hogy nem hívtak volna, ha azt gondolják, hogy ez méltatlan Jimmyhez. Sem én, sem a családom nem foglalkozik azzal, hogy ki mit ír vagy mit hazudozik, mert ezzel sajnos nekünk számolni kell...

Én nem vagyok egy nagyképű ember, beismerem, ha hibázok, ha rosszul csinálok valamit.

De azt gondolom, hogy 23 év nagyon hosszú idő, és ez a 23 év bebizonyította azt, hogy valamit jól csinálunk" – védekezett akkor Zámbó Árpy, aki szerint a hasonló emlékkoncerteken korábban is bevett gyakorlat volt (és soha nem is tagadták), hogy felvételeket is használtak, hiszen csak így tudták Zámbó Jimmy hangját megidézni.