2024: az év nagy nyertesei a tévéből

2023-ban is nagy sikerrel ment a Dancing with the Stars, nem csoda, hogy 2024-ben is visszatért a formátum. Három-három koreográfiával készült a még három versenyben lévő páros a Dancing with the Stars fináléjára. Szabó Zsófi Suti Andrással, Törőcsik Franciska Baranya Dáviddal, WhisperTon Tóth Katicával reménykedhetett még a győzelemben. A táncos show döntőjében már csak a nézőkön múlt az eredmény - Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk már csak véleményezte a látottakat. Oda már nem jutott el Andrei Mangra, akinek zűrös ügye hetekig foglalkoztatta a sajtót és a nézőket.

2024, Dancing with the Stars - a győztesek öröme

Fotó: TV2

Mindhárom páros három koreográfiával lépett színpadra a fináléban: egy vadonatúj tánccal; egy korábbi produkcióval, ami az évad alatt a kedvence volt; valamint a legelső adásban látott koreográfiájával. A Dancing with the Stars ötödik évadjának döntője egy fergeteges nyitánnyal robbant be, egy különleges produkcióval visszatértek a korábban kiesett párosok, valamint egy különleges extra produkcióval táncparkettre lépett a tavalyi évad második helyezettje, Marics Peti.

A döntőről hosszabban itt olvashat, az évadot Whisperton és Tóth Katica nyerte.

