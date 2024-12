2024 sztáresküvői: férjhez ment Cserpes Laura, Sydney van den Bosch, Weisz Fanni

Cserpes Laura egy ideje nagyon óvja a magánéletét, csak utólag mesélte el a Tényeknek, hogy 2024. augusztus 31-én titokban férjhez ment. Az esküvőt Badacsonyban, szűk családi körben tartották, mindössze 50 vendéget hívtak. "Nagyon keveset beszélek a magánéletemről, de ennek nyilván oka van. Ezt féltem a legjobban, mert megtanultam, hogy ami a legfontosabb, azt kell óvni leginkább, de azt elmondhatom, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek egy olyan emberrel, aki engem tényleg úgy szeret, ahogy vagyok" - mondta a párjáról. 2024 sztáresküvői közt az egyik legmeglepőbb az övé volt.

Cserpes Laura - 2024 sztáresküvői

Fotó: Instagram / Cserpes Laura

Néhány felvételt mutatott a nagy napról a riportban, de a férjét továbbra is rejtegeti - az esküvőről is egyedül nyilatkozott. "A lánykérés májusban történt, az Ázsia Expressz forgatása után, amit titokban tartottunk, aztán viszonylag gyorsan eldöntöttük, hogy miért is várnánk olyan sokat, hát házasodjunk össze" - mesélte.

2024 sztáresküvői: Cserpres Laura tökéletes napra emlékezik

A közösségi oldalán így mesélt a nagy napról: "Mindig ígértem nektek, hogy a fontos pillanatokat meg fogom osztani veletek a személyes életemmel kapcsolatban. Hát most ez egy ilyen pillanat… Amikor először megkérdezték az esküvő után pár nappal, milyen érzések vannak most bennem, egyből ezt válaszoltam: semmi sem változott köztünk, mégis valahogy minden más lett. A legszebb menyasszonynak érezhettem magam a tökéletesen rám szabott, egyedi tervezésű menyasszonyi ruhában. Tényleg minden olyan volt, amilyennek megálmodtam" - írta.

