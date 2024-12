9 érdekesség a 70 éves Annie Lennoxról

70. születésnapját ünnepli a Sweet Dreams és a Why? előadója, az Eurythmics énekesnője, az Oscar-díjas Annie Lennox. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet a világsztárról.

Annie Lennox 70 éves lett - Fotó: Northfoto

Griselda az igazi neve

A skót énekesnő igazi karácsonyi ajándék volt a szülei számára: 1954. december 25-én jött világra Aberdeen városában. A teljes, hivatalos neve Ann Griselda Lennox.

Csodagyereknek számított

Már 17 évesen felvették a londoni Királyi Zeneakadémiára. Az énekhangja négy oktávot ölel át, de hangszereken is különösen tehetségesen játszik a zongorától a fuvoláig.

Egy oktatási módszerről nevezte el a világhírű zenekarát

Középiskolában az úgy nevezett Dalcroze-euritmia alapján tanulta a zenét, ami lényegében a ritmikus tornát használja fel segédeszköznek, és ami a híres Kodály-módszerre is hatott. A Dalcroze-euritmiából jött aztán Lennox híres zenekara, az Eurythmics neve.

Annie Lennox 1983-ban teljesen felborzolta a Sweet Dreams-szel az akkor megszokott nő képét - Fotó: Northfoto

Megváltoztatta a zeneipar nőképét

Az 1983-as Sweet Dreams (Are Made of This) című Eurythmics-dal nem csak azért számított mérföldkőnek, mert azóta is folyton folyvást játsszák és felhasználják, hanem a klipje miatt is. Ebben Lennox férfi öltönyt viselve, vörösre festett rövid hajjal szerepelt, és ez újdonságot jelentett, mivel korábban kötelezően szexinek kellett mutatnia magát egy női popsztárnak.

Az exével jutott a csúcsra

Az Eurythmics zenekart David A. Stewart oldalán alapította meg, és ők ketten három éven át párkapcsolatban is éltek – de nem az együttes működésének idején, hanem még előtte. A zenekar 1990-es feloszlásakor pedig annyira összevesztek, hogy utána közel egy évtizeden át egyáltalán nem beszéltek egymással. Kettejük viharos viszonyáról szól a Why? című dal is, ami Lennox első szólóalbumán jelent meg.

Híres a jótékonysági tevékenységéről

Sosem habozott kiállni az általa jónak gondolt ügyek mellett. Az Eurythmics egyik turnéjának profitját például teljes egészében felajánlotta a Greenpeace számára. De a saját alapítványaival küzd a nehéz sorsú afrikai nőkért és gyerekekért, illetve az AIDS terjedése ellen is. Az angol királynő is a jótékonysági tevékenysége miatt tüntette ki.